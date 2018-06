Met Facebook virtueel naar de sportwedstrijd

Een comedyclub binnenstappen in New York en vervolgens naar San Francisco voor een baseballmatch? Het kan voortaan van achter de keukentafel. Onze man zette zijn Oculus-headset op en probeerde het uit.

In een virtueel theaterzaaltje bevind ik me, heel vroeg in de ochtend, tussen tientallen avatars. We wonen een optreden van een stand-up comedian bij in een New Yorkse club. Gotham Comedy is het eerste evenement dat ik uitprobeer met Oculus Venues, de app van de virtualrealitypoot van Facebook die je naar virtueel evenementen teleporteert.

Voor ik toegang kreeg tot het zaaltje werd ik er als virtuele toeschouwer op gewezen dat ik niet alleen zou zijn - ook andere mensen zitten in de zaal, weliswaar in avatarvorm. Oculus/Facebook houdt de zaak met moderatoren in de gaten, want het is de bedoeling dat iedereen zich gedraagt. Dat klinkt betuttelend, maar het is geen overbodige luxe. In gelijkaardige virtuele omgevingen gaat het er soms behoorlijk chaotisch en intimiderend aan toe. Op zo'n plek werd ik eens binnen mijn eerste vijf minuten in de nieuwe omgeving bestormd door een metershoge avatar die hysterisch 'Kiss me! Kiss me!' gilde - en ik zag er niet eens knuffelachtig uit. Daarom is het ook niet onbelangrijk dat je lid moet zijn van Facebook om Oculus Venues te gebruiken. Facebook weet wie je bent, wat een disciplinerend effect moet hebben.

Oculus Venues Oculus Venues is voorlopig enkel te bekijken met de recent uitgebrachte virtualrealityheadset Oculus Go en met de Gear VR, een headset die Samsung maakte in samenwerking met Oculus. De Oculus Go werkt vrijwel volledig autonoom, de Gear werkt enkel met bepaalde smartphones van Samsung. Niet alle Samsung-smartphones die passen in de Gear zijn compatibel met de Oculus Venues-app. De basisprijs van de Oculus Go bedraagt 219 euro. De Gear VR kost 122 euro, maar heeft dus nog een bepaald soort Sam sung smartphone nodig die in de headset wordt bevestigd. Het bedrijf dat de app en de Oculus Go headset maakte, Oculus VR, werd in 2014 gekocht door Facebook voor 2,3 miljard dollar. Om gebruik te maken van Oculus Venues moet je lid zijn van Facebook. De top van Facebook is van mening dat virtual reality een sociale verbondenheid mogelijk maakt die je met geen enkel ander medium kan bereiken. De Venues-app illustreert hoe Facebook ook inzet op media-inhoud. De baseballwedstrijden worden gestreamd door Facebook Watch, de video-op-aanvraagdienst van het sociale netwerk. De slimme manier waarop toeschouwer van de virtuele evenementen worden gekoppeld doet dan weer denken aan een nieuw project van Facebook: het oprichten van een datingdienst.

Terwijl een stand-up comedian op een groot videoscherm nogal voorspelbare grapjes maakt over vliegtuigreizen, blik ik opzij. Opeens kijk ik recht in het gezicht van mijn buur. Dat is even schrikken, want die onbekende is wel heel dichtbij. De man in kwestie wuift vriendelijk - ik wuif terug, met de handcontroller van mijn Oculus Go.

De avatars rond me babbelen non-stop. Letterlijk. Het gaat niet om chatten, ze spreken echt. Een dame vertelt hoe ze haar Oculus Go-headset meeneemt op het vliegtuig. Giechelend beginnen andere virtualrealityliefhebbers te vertellen over de reacties die ze krijgen wanneer ze op openbare plaatsen hun headset opzetten. Ze overstemmen het geluid van het podium helemaal. Hoe onbeleefd, denk ik, tot ik ontdek dat Oculus ook daaraan heeft gedacht. Ik kan het geluid van de babbelaars wegfilteren of zachter maken, hetzelfde is mogelijk voor de klank van de voorstelling. Misschien moet bij niet-virtuele live evenementen ook iedereen een slimme headset op, bedenk ik. Wil je babbelen, dan kan je het geluid van het podium stiller zetten. Wil je het gebabbel niet horen, dan kan je dat wegfilteren. Of één bepaalde persoon wegfilteren.

Met mijn handcontroller wijs ik naar een lege zetel in de zaal. Ik klik - moeilijker dan dat is dat teleporteren niet. Opnieuw kom ik terecht tussen avatars die in volle discussie zijn. Sommigen zijn wat teleurgesteld dat er geen echte interactie is tussen het publiek en de mensen op het podium. Ik kan er ook voor kiezen alleen in een box te gaan zitten, als al dat sociale contact te veel wordt, maar dat lijkt toch minder leuk. Ik verkies het gewoel.

Een vriend van een vriend

Na de voorstelling blijven nogal wat toeschouwers hangen. Ik raak aan de praat met een dame uit Indiana een paar rijen verderop. Wat te ver om elkaar te verstaan zonder te roepen, dus komt ze naast me zitten. Net echt dus, en eigenlijk is het ook echt: we zijn tenslotte echte mensen met echte stemmen en bewegingen. Alleen zien onze gezichten er in deze omgeving cartoonesk uit, in tegenstelling tot die van de comedian op het podium en de eerste rij toeschouwers die we in de videofeed zien.

Oculus Venues geeft je de keuze of je de Facebook-pagina’s die je leuk vindt, wilt delen met de wereld of niet. Omdat ik daar toestemming voor gegeven heb, verbaast het me niet dat ik een melding krijg dat de avatar naast me The New York Times ‘ook leuk vindt’. Ik bekijk hem en klik. Op een tabletachtig schermpje krijg ik een overzicht van pagina’s die we gemeen hebben. Een handig hulpmiddel om een gesprekje te starten. Als dat meevalt, kan ik ervoor kiezen iemand toe te voegen als ‘ Oculus vriend’.

Bij een ander evenement blijkt een ‘vriend van een vriend’ in de zaal te zitten. Ik teleporteer me naast hem. ‘Ik ben van Gent maar werk in Londen’, klinkt het in het Engels, de standaardtaal hier. De ontmoeting zet me aan het denken over een mogelijke toekomst, met een augmentedrealityapp die in real life de Facebook-pagina’s toont die je gemeen hebt met mensen in de omgeving. En die meldt of het om vrienden van vrienden gaat. Een beetje akelig, geef ik toe, maar je hebt nog altijd de keuze er gebruik van te maken of niet.

Afscheid van het grote scherm

Virtueel evenementen bijwonen lijkt voorlopig nog iets voor een nichepubliek. Tijdens een baseballmatch - de San Francisco Giants tegen de Diamondbacks Arizona, uitgezonden op een reuzengroot scherm in 2D - hoor ik vooral gesprekken over technologie en sociale media. Maar sporadisch hoor ik iets over baseball, meestal Amerikanen die wanhopig het spel proberen uit te leggen aan Europeanen.

Het verloopt allemaal beschaafd en vriendelijk, wat niet gezegd kan worden van sommige andere sociale VR-omgevingen. Mocht het toch fout lopen, dan heb je een heel arsenaal ter beschikking: je kan mensen dempen, blokkeren of rapporteren bij de moderatoren.

De uitzending van de baseballmatch verloopt perfect. Ik kan zelfs kiezen voor ondertiteling. Ook al zit ik met een headset achter mijn bureau, mijn brein is ervan overtuigd dat ik naar een reuzengroot bioscoopscherm zit te kijken. Misschien hebben echte grote schermen wel afgedaan? Werken, een film bekijken of de Rode Duivels aanmoedigen, je kan het net zo goed in virtual of augmented reality.