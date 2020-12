Metro komt volledig in handen van Groupe Rossel

De mediagroep Rossel wordt de volledige eigenaar van Metro, de gratis krant voor pendelaars. Rossel, dat vooral actief is in Franstalig België, is sinds 2003 al voor 50 procent eigenaar van Mass Transit Media (MTM), dat Metro uitgeeft in de twee landstalen. De andere 50 procent van de aandelen was in handen van Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad. Maandag kondigde Rossel aan dat het de MTM-aandelen van Mediahuis heeft overgekocht. Rossel bezit ook 50 procent van Mediafin, de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L'Echo.