Michiel Ameloot nieuwe hoofdredacteur VTM Nieuws

Sportjournalist Michiel Ameloot wordt de nieuwe hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij krijgt ook de leiding over de online videoactiviteiten van DPG Media, het moederbedrijf boven VTM.

VTM Nieuws heeft een nieuwe hoofdredacteur. Die functie was sinds januari vacant, toen Klaus Van Isacker ze na nog geen halfjaar neerlegde om de magazinetak van de groep te leiden. De leiding over VTM Nieuws kwam toen tijdelijk in handen van Nicholas Lataire, op dat moment adjunct-directeur van News City, de krachtenbundeling van onder meer HLN en VTM Nieuws.

Lataire geeft nu de fakkel door aan Michiel Ameloot, die sinds 2012 sportjournalist is bij VTM Nieuws. Dat vernam De Tijd. Sinds midden 2019 had Ameloot de leiding over de geïntegreerde sportredacties van VTM Nieuws en HLN. Hij krijgt niet alleen de leiding over VTM Nieuws, maar zal ook de online videoactiviteiten en de sport aansturen.

Lataire schoof in oktober een plekje op in de rangorde, naar de functie van directeur News City. Hij kreeg het overzicht over de redacties van onder meer HLN en VTM Nieuws. In de News City-structuur zijn drie hoofdredacteurs actief onder Lataire: Ameloot, Brecht Decaestecker voor HLN en An Meskens voor showbizz en magazines.