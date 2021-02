Microsoft pakt Google aan in cloudgaming

De strijd tussen de aanbieders van streamingdiensten voor games verhevigt. Microsoft staat op het punt games te streamen via de browser, terwijl Google twijfel zaait in de harten van de gamers.

Cloudgaming laat gamers zonder consoles of krachtige computers toe gesofisticeerde games te spelen op allerlei toestellen, ook op smartphones en tablets. Het zware computerwerk gebeurt extern op netwerken van servers en wordt van daaruit gestreamd naar het toestel van de gebruiker. Het is het Netflix van het gamen. Ook de abonnementsprijzen liggen in de grootteorde van bij Netflix of Streamz. U hebt nog wel een controller nodig en zeker ook een snelle internetverbinding.

De markt is nog relatief jong, maar de grote spelers positioneren zich al volop. Microsoft en Google kunnen terugvallen op hun indrukwekkende cloudinfrastructuur om een goede dienst te verzekeren, maar recent blijkt hun benadering uiteen te lopen.

xCloud

Microsoft mag dan de Xbox-console hebben, het omarmt ook cloudgamen. Het bereidt zich voor om zijn xCloud-streamingdienst op de browsers Google Chrome en Microsoft Edge te laten draaien. De interne tests zijn aan de gang, een publieke preview is gepland in de lente, meldde de site The Verge deze week.

Op Android is xCloud al beschikbaar sinds september, met alle ruim 100 games waartoe het abonnement Xbox Game Pass Ultimate toegang geeft. Via de browser zullen de games ook naar iPhone en iPad kunnen worden gestreamd zonder langs de appstore te moeten gaan. In die appstore legt Apple op dat elke game apart moet worden goedgekeurd. Bovendien vraagt Apple in de appstore een commissie van 30 procent.

Microsoft zet in op de productie van games. Vorig jaar nam het de maker van bekende games als 'Doom' en 'Fallout' over.

Ook andere streamingdiensten worstelen met het beleid van Apple. De Shadow App biedt een gaming-pc aan 'in de cloud', waar u meer mee kunt doen dan gamen. Apple gooide die app eerder uit de winkel, om die dan opnieuw toe te laten, maar recent werd Shadow weer de deur gewezen.

Microsoft zet ook in op de productie van games. Vorig jaar nam het ZeniMax Media over, de Amerikaanse eigenaar van Bethesda Softworks, een bedrijf met 2.300 werknemers verspreid over acht studio's en bekend van AAA-games zoals 'Doom', 'Wolfenstein', 'Fallout' en 'The Elder Scrolls'. Microsoft betaalde er 7,5 miljard dollar in cash voor.

Google Stadia

Google speelt met de streamingdienst Stadia zijn wereldwijde datacenters uit om een spelervaring te verzekeren met zo weinig mogelijk vertraging. Het bedrijf ontwikkelde een eigen controller voor de streamingdienst, die via de Chrome-browser wordt gebruikt en dus ook in het Apple-universum werkt. Google was daar sneller mee dan Microsoft.

Stadia werd eerst vrij kritisch ontvangen, maar blijkt technologisch behoorlijk te werken. Bij de release van de game 'Cyberpunk 2077', eind vorig jaar, was Stadia in staat een goede spelerservaring te brengen ondanks de vele bugs in de game. Stadia greep de lancering van 'Cyberpunk 2077' ook aan om de eigen dienst extra in de markt te zetten.

Google besliste begin deze maand niet langer zelf games te maken. De internetgigant richt zich volledig op de samenwerking met externe ontwikkelaars.

De buzz rond Stadia is wat weggeëbd. Begin deze maand maakte Google bekend de activiteiten te stoppen van Stadia Games and Entertainment (SG&E), zijn ontwikkelingsdienst voor games, die moest leveren aan Stadia. De internetgigant richt zich volledig op de samenwerking met externe ontwikkelaars. Naar verluidt was de overname van ZeniMax door Microsoft een belangrijk element bij de beslissing. Blijkbaar vond Google de kostprijs om te concurreren in het maken van games te hoog.

De internetgigant haastte zich om te zeggen dat Stadia zelf overeind blijft, maar het nieuws leidt tot bezorgdheid bij gamers. Ook omdat de beroemde leider van SG&E, Jade Raymond, vertrekt bij Google. Ze werkte eerder bij Sony, Electronic Arts en Ubisoft, waar ze meewerkte aan de game 'Assassin's Creed'.

Nvidia GeForce Now

Nvidia is toonaangevend voor de productie van videokaarten en chips, maar heeft ook een cloudgamingdienst. GeForce Now is beschikbaar op Windows, macOS, Android, iOS en Chromebook. U gebruikt het door in te loggen op bestaande gamingbibliotheken zoals Steam en daar een game te kiezen dat daarna via de diensten van Nvidia wordt gestreamd. De wijde beschikbaarheid van Nvidia op allerlei platformen is een prestatie, het nadeel is dat niet alle games op die manier beschikbaar zijn.

Sony Playstation