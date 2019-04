‘Miljoenen Facebookdata lagen te grabbel'

Miljoenen lijnen met Facebook-gegevens zijn per ongeluk openbaar gemaakt op de servers van de clouddienst van Amazon. Dat ontdekte het cyberbeveiligingsbedrijf UpGuard.

Het sociale netwerk Facebook krijgt maar geen vat op rondslingerende data van zijn gebruikers. Uit onderzoek van cyberbeveiligingsbedrijf UpGuard bleek gisteren dat twee grote databases met Facebookgegevens vrij toegankelijk waren via de servers van Amazon Web Services (AWS), de clouddienst van het e-commercebedrijf.

De databases waren ontwikkeld door twee externe bedrijven. De eerste, die van het Mexicaanse mediabedrijf Cultura Colectiva, bevatte 540 miljoen aan lijnen met Facebookgegevens. De data waren van uiteenlopende soort: van commentaren over reacties tot accountnamen. De tweede, van de app ‘At The Pool’, was kleiner. Maar ze bevatte wel de wachtwoorden van 22.000 gebruikers.