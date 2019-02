Minder dan helft van Vlamingen kijkt nog ‘live' televisie

Publicis doet alarmbellen afgaan in reclamesector

Het veranderende mediagedrag heeft ook een impact op de reclame-industrie. De hele sector kreeg gisteren een dreun na een onverwachte duik van de kwartaalresultaten van de Franse reclameholding Publicis. De eigenaar van bekende reclamebureaus als Saatchi & Saatchi en Leo Burnett zag de omzet in het vierde kwartaal van 2018 met 0,3 procent terugvallen en mist dus de groei van 2,5 procent waar analisten op gerekend hadden.

Publicis schrijft de terugval toe aan besparingen bij grote adverteerders in de VS. Dat de grote consumentenmerken in het belangrijke eindejaarskwartaal hun reclame-uitgaven inkrimpen, is op zich al geen bemoedigend economisch signaal. Maar voor de reclamesector is het zonder meer een signaal van naderend onheil.

De gevolgen op de beurs waren niet min. Publicis verloor in Parijs in een eerste reactie bijna 15 procent, de grootste terugval sinds de terreuraanslagen van september 2001. Zijn Amerikaanse rivalen Omnicom en Interpublic gingen woensdag nabeurs 5 procent in het rood. En in Londen verloor WPP gisteren 8,1 procent.

Niet alleen de economische conjunctuur kan dit jaar in het nadeel van de reclamebedrijven spelen. Ook de terreinwinst van Facebook, Google en andere internetreuzen op de groeiende markt voor digitale reclame gaat ten koste van de traditionelere spelers in de industrie.

Publicis houdt wel vast aan zijn doelstelling om tegen 2020 4 procent organische groei te halen. Maar analisten betwijfelen of dat nog haalbaar is.

Publicis gaf als eerste reclamereus jaarcijfers. Interpublic volgt volgende week, WPP op 1 maart. Omnicom heeft nog geen datum bekendgemaakt.