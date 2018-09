Monarchie van de angst

Het debat over de rol van sociale media lijkt elke week intenser en verwarder te worden. Twitter-topman Jack Dorsey weigert de verspreider van krankzinnige samenzweringstheorieën Alex Jones van het netwerk te gooien, gaat naar Washington voor een hoorzitting en bant Jones nog geen dag later toch maar permanent. Mij valt vooral op dat een figuur als Jones op Twitter alleen al 1,3 miljoen volgers had. ‘Volgen’ betekent nog niet ‘instemmen met’, maar toch. Wie wil dat soort geraaskal in zijn tijdlijn? Velen dus.

Wat zegt al die irrationaliteit over de mens? Ik liet mijn Twitter-feeds even voor wat ze waren en las ‘The Monarchy of Fear’, het jongste boek van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Het interessante aan Nussbaum is dat ze emoties ernstig neemt en grondig analyseert. In haar boek argumenteert ze hoe de vrees de leidende emotie van het menselijk wezen is. Vanaf onze eerste ontwikkelingsstadia voelen we perfect aan hoe hulpbehoevend we zijn, en de mens is nu eenmaal een dier dat erg lang in die staat van volstrekte hulpeloosheid blijft. Baby’s proberen zich als dictatoriale koningen te gedragen om controle te krijgen over de omgeving. Ze worden gedreven door de angst aan hun lot overgelaten te worden. Heel traumatisch allemaal.