Nederlandse media-startup Blendle haalt 4 miljoen euro op

De Nederlandse ‘iTunes voor de journalistiek’ Blendle heeft 4 miljoen euro opgehaald bij 3 verschillende investeerders. De kapitaalinjectie komt op een cruciaal moment.

Boudewijn Poelman, de oprichter van het Nederlandse Postcode Loterij, en de Deense tech-ondernemer Morten Strunge investeren samen 4 miljoen euro in Blendle. Die Nederlandse startup staat gebruikers toe om artikelen uit kranten en tijdschriften per stuk te kopen.

Bij de Belgische titels op het platform zitten onder andere De Tijd, De Standaard en Knack. Daarnaast biedt Blendle sinds vorig jaar ook een abonnementsformule aan die 10 euro per maand kost en gebruikers iedere dag een persoonlijke selectie van 20 artikelen bezorgt.

Springer

Blendle werd in 2014 opgericht door Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn, die het bedrijf inmiddels verlaten heeft. Al snel had het platform alle Nederlandse media, met uitzondering van Het Financieele Dagblad, aan boord. Enkele maanden na de lancering kon het bedrijf aankondigen dat de Duitse mediagroep Axel Springer en het Amerikaanse dagblad The New York Times 3 miljoen euro in Blendle pompten. ‘We liggen voor op schema’, schreef CEO Alexander Klöpping in april 2014 in een blogpost, ‘en dat schema gaat er van uit dat we in 2017 zwarte cijfers schrijven.’

Op tijd

Blendle blijft vrij gesloten over het aantal gebruikers dat op het platform zitten.

Dat doel werd evenwel niet gehaald, want in april 2017 moest opnieuw geld opgehaald worden. Het Japanse mediaconcern Nikkei Inc. en het Amsterdamse investeringsfonds INKEF Capital staken toen een onbekend bedrag in Blendle.

‘De investering lijkt precies op tijd te komen’, schreef het Nederlandse dagblad NRC toen. Ook deze keer is dat het geval, want in het meest recente jaarverslag staat dat er ‘een gerede twijfel over de continuïteit van de onderneming na april 2018’ is in het geval Blendle de komende periode geen nieuwe investering zou aantrekken. In het jaarverslag staat dat het bedrijf in 2016 een verlies van 2,4 miljoen euro had.

Focus op Nederland

Blendle blijft vrij gesloten over het aantal gebruikers dat op het platform zitten, maar afgelopen oktober schreef Klöpping dat 1,5 miljoen gebruikers ooit een account hebben aangemaakt. Hoeveel procent daarvan al voor een artikel betaald hebben of gebruikmaken van de abonnementsformule is niet bekend.

Het bedrijf is niet alleen actief in Nederland, maar ook in België, Duitsland en de Verenigde Staten. De activiteiten in het buitenland staan echter op een laag pitje, verklaarde Klöpping in april aan het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. In het thuisland wil het bedrijf de komende tijd meer inzetten op Blendle Premium en de nieuwe dienst Blendle Audio. Met die laatste worden artikelen voorgelezen aan de gebruikers.