Netflix bestelt oorlogsdocumentaire bij filmmaker Koen Mortier

'Liberation Route' wordt een Engelstalige reeks in twaalf delen waarin Mortier op zoek gaat naar de verhalen die soldaten, verzetsstrijders en burgers over bepaalde gebeurtenissen tijdens de oorlog hebben geschreven. De regisseur werkt daarvoor samen met een team historici.

Netflix financiert 40 procent van de productie. Het is het eerste concrete resultaat van een afspraak die voormalig minister van Media Sven Gatz (Open VLD) in 2018 met de Amerikaanse streamingdienst maakte, om jaarlijks 2 procent van zijn omzet in Vlaanderen te herinvesteren in Vlaamse producties. Dat komt neer op ruim 1 miljoen euro.