Netflix verhoogt prijzen in de VS, niet in België

Amerikaanse Netflix-kijkers zullen voortaan iets meer moeten betalen. Voor Belgische kijkers verandert er niets.

De online streamingdienst Netflix kondigde dinsdag aan zijn prijzen voor de Amerikaanse thuismarkt te verhogen. De prijsverhogingen treffen verschillende abonneeformules en variëren van 13 tot 18 procent. De nieuwe tarieven gelden meteen voor nieuwe klanten en zullen gradueel ook bij bestaande klanten ingevoerd worden.

In België is er voorlopig geen sprake van een soortgelijke prijsverhoging, laat een lokale woordvoerder weten. 'Prijsverhogingen zijn telkens gebonden aan een bepaald land en de verhoging in de Verenigde Staten wijst niet op een verandering van de tarieven in België', luidt een statement.

Prijsverhogingen zijn telkens gebonden aan een bepaald land en de verhoging in de Verenigde Staten wijst niet op een verandering van de tarieven in België. Netflix

De prijsverhoging komt er op een moment dat Netflix fors investeert in producties. Dit jaar zou de online videostreamingdienst 12 miljard dollar veil hebben aan het produceren van eigen series en films en het in licentie nemen van al bestaande producties. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op gezag van bronnen in de industrie.

Die investeringen werpen wel hun vruchten af. In het derde kwartaal van vorig jaar boekte Netflix exact 4 miljard dollar omzet, 34 procent meer dan het jaar voordien. Netflix puurt die inkomsten uit het groeiende aantal abonnees wereldwijd. Wereldwijd heeft Netflix 130 miljoen abonnees, waarvan 57 miljoen in de Verenigde Staten. Die laatste groep zal nu per maand dus meer bijdragen.