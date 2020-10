Netflix ziet groei vertragen

Zoals CEO Reed Hastings voorspeld had, nam de wereldmarktleider in comakijken met de massale toeloop dit voorjaar een voorschot op latere groei.

Grote delen van de wereld waren tijdens de zomer te druk bezig met de heropening van de economie post-lockdown om veel thuis te zitten series bingen. Dat is de boodschap die uit de aandeelhoudersbrief van Netflix kan gedistilleerd worden.

Over het derde kwartaal strikte de wereldmarktleider in comakijken 2,2 miljoen nieuwe abonnees, een stuk minder dan analisten verwachtten. En dit in scherp contrast met de lockdown: op een ogenblik dat de wereld verplicht thuis zat wist Netflix deze winter bijna 16 miljoen nieuwe betalende abonnees te strikken, over het eerste halfjaar waren dat er net geen 26 miljoen. CEO Reed Hastings waarschuwde toen telkens dat Netflix vooral een voorschot op latere groei nam en zo blijkt.

Toch schrok Wall Street van de scherpe vertraging en de vrij omzichtige prognose voor 6 miljoen nieuwe klanten tijdens dit kwartaal. Ze zien er een teken in dat de concurrentie met andere streamingkanalen aan het marktaandeel begint te knagen. Vooral dan Disney+, dat met een nieuwe streamingbaas grote ambities koestert. Hier blijft Hastings echter geloven in 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. 'Wij nemen maar een klein deeltje van de schermtijd in, de echte concurrentie zit bij YouTube en TikTok', klinkt het.

Cashflow

Het antwoord voor Netflix is de bijna 200 miljoen kijkers met vers kijkmateriaal te blijven bestoken. Dat was nu net in 2020 moeilijker, omdat de pandemie veel productiesets lamlegde.

Positieve keerzijde is dat Netflix, dat vorig jaar nog fors extra schulden moest uitgeven om zijn cash drain op te vangen, bijna tegen zijn goesting plots miljarden cash genereert. Het lijntje 'toevoeging aan content' in de cashflowtabel is over de eerste negen maanden van 2020 nog altijd een indrukwekkende 8,5 miljard, maar wel duidelijk minder dan de 10 miljard over dezelfde periode een jaar eerder.

Dit jaar zal de vrij cashflow daardoor zo'n 2 miljard dollar belopen, volgend jaar verwacht de groep een cash drain van 1 miljard. Met 8,4 miljard cash op de balans zitten Hastings & co dus comfortabel.