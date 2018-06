Nieuwe mediareus neemt Netflix in vizier

De VS leggen AT&T en Time Warner niets in de weg om hun blockbusterdeal van 85 miljard dollar door te drukken. Zo ontstaat een mediareus die weerstand kan bieden aan big tech.

AT&T mag zonder enige voorwaarde Time Warner overnemen. Zo luidde het juridische verdict dat de finale doorslag zal geven voor een monsterovername die bijna twee jaar geleden werd aangekondigd. Allicht kondigen de twee bedrijven deze week nog aan dat Time Warner deel wordt van AT&T, een operatie van 85 miljard dollar. Rechter Richard Leon was vastbesloten dat er geen concurrentiegevaar is, en riep de Amerikaanse staat zelfs op om vooral geen beroep aan te tekenen.

Zo ontstaat een van de grootste media- en entertainmentbedrijven ter wereld. De combinatie van de twee heeft een marktwaarde van zo’n 290 miljard dollar en een opgetelde omzet van rond 300 miljard.

Als distributeur AT&T en producent Time Warner tot één huis behoren, kunnen ze bundels van tv en internet aantrekkelijk houden.

Het gaat om een ‘verticale’ overname: AT&T is een distributeur van media via kabel, satelliet en mobiele telefonie, Time Warner is vooral een producent van media. Onder de paraplu van Time Warner zitten onder meer bekende zenders als CNN en HBO - de maker van series als ‘Westworld’ en ‘Game of Thrones’ - en de Hollywoodstudio Warner Bros. De bladenuitgever Time Inc is daar niet meer bij, die werd vijf jaar geleden al afgestoten.

Door samen te gaan wapenen de twee traditionele spelers zich tegen het nieuwe model uit Silicon Valley. Bedrijven als Netflix en Amazon verkopen tv-programma’s rechtstreeks aan klanten via het internet en boeken groeiende kassuccessen met zelfgemaakte reeksen.

Cordcutting

De internetbedrijven bedreigen de strategie van de kabelaars om bundels van internet en tv samen te verkopen. In de VS geeft een stijgend aantal consumenten, vooral jongeren, hun tv-abonnement op om enkel een internetverbinding over te houden en films, series, en andere programma’s te streamen. Cordcutting, zoals het fenomeen heet, speelt in het voordeel van Netflix en Amazon. Ook andere zenders, zoals HBO, bieden streamingabonnementen aan. Als distributeur AT&T en producent Time Warner tot één huis behoren, kunnen ze dergelijke bundels wel aantrekkelijk houden.

Nu de deal doorgaat, lijden de Amerikaanse mededingingsautoriteiten een opvallende nederlaag. Het feit dat het duo een dam kan opwerpen tegen de almacht van de reuzen van Silicon Valley weegt op tegen de mogelijke nadelen voor consumenten, zoals hogere prijzen. Het verzet van de staat was uitzonderlijk, want verticale overnames tussen twee bedrijven uit eenzelfde sector die niet met elkaar concurreren krijgen meestal vrije baan.

Politiek drama

Met het aanslepende dossier is van bij het begin politiek drama gemoeid. President Donald Trump had er al tijdens zijn campagne mee gedreigd een stok in de wielen te steken. Hij sprak zich in duidelijke woorden uit tegen de deal, volgens sommige anonieme bronnen om de tv-zender CNN, eigendom van Time Warner, te dwarsbomen vanwege kritische berichtgeving.

Dat er nu groen licht is gekomen, kan een heuse golf van mediaconsolidatie in gang zetten. Wioensdagavond werd bekend dat de kabelaar Comcast een bod uitbrengt op onderdelen van 21st Century Fox, een van de mediagroepen van tycoon Rupert Murdoch. Comcast zegt dat zijn cashbod een waarde weerspiegelt van 65 miljard dollar voor de entertainment-activiteiten van Fox. Het bod van 35 dollar per aandeel betekent een premie van 19 procent tegenover dat van Disney, dat al een akkoord op zak had voor een overname.