‘Nog veel meer Facebook-gebruikers getroffen door privacylek'

Het aantal mensen dat gecompromitteerd werd door het misbruik van Facebook-data door Cambridge Analytica (CA), is veel groter dan de schatting van 87 miljoen. Dat verklaarde een ex-werkneemster van het bedrijf in het Britse parlement.

Het misbruik van persoonlijke gegevens door Cambridge Analytica liep via een hele reeks persoonlijkheidstestjes die speciaal ontwikkeld werden om data van gebruikers ‘af te troggelen’. Tot nu toe was alleen bekend dat CA data had verzameld via de app ‘This is your digital life’ van Cambridge-professor Aleksandr Kogan. Op basis van die datacollectie raamt Facebook het maximale aantal slachtoffers op 87 miljoen mensen, van wie 61.000 Belgen.

Maar volgens Brittany Kaiser, die voor Cambridge Analytica heeft gewerkt, werden veel meer apps gebruikt om data te verzamelen. ‘Ik denk dat het bijna zeker is dat het aantal Facebookgebruikers wier data misbruikt werd, veel groter is dan 87 miljoen’, aldus Kaiser. ‘De datasets en bevragingen van Kogan waren niet de enige met Facebook gelinkte vragenlijsten die we gebruikten.’

‘Ik ben op de hoogte, in algemene termen, van een brede reeks aan tests die uitgevoerd werden door CA of partners, meestal met een Facebooklogin.’ Kaiser gaf het voorbeeld van een online quiz met de naam ‘sex compass’.

‘In mijn pitches voor klanten zei ik dat dergelijke apps specifiek ontwikkeld zijn om gegevens van mensen te verkrijgen’, zei Kaiser nog. Nog volgens de oud-manager waren zowel CA als andere bedrijven en campagnes bezig met zulke activiteiten. De vrouw werkte van februari 2015 tot januari dit jaar bij het bedrijf.

Facebook had eerst het aantal betrokken gebruikers geschat op 50 miljoen, maar moest dat eind maart al bijstellen naar 87 miljoen.