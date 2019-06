Online krantenkiosk Blendle wapent zich tegen Apple-nieuwsapp

Het Nederlandse Blendle legt zich vanaf 1 augustus uitsluitend toe op 'Premium'-abonnementen, waarmee je onbeperkt in kranten en tijdschriften kan grasduinen. Losse artikels kopen is dan niet langer mogelijk.

De Nederlandse online krantenkiosk Blendle gooit vijf jaar na zijn ontstaan het roer om. Het bedrijf zette zich in 2014 in de markt met een model waarbij lezers losse artikelen uit verschillende kranten en tijdschriften konden kopen. Ze betaalden daarvoor minder dan een euro. Het exacte bedrag hing af van de grootte van het artikel.

Dat systeem van microbetalingen gaat nu op de schop. Vanaf 1 augustus kunnen lezers geen losse artikelen meer kopen. Blendle gaat zich volledig toeleggen op 'Blendle Premium', een abonnement voor 10 euro per maand dat het in 2017 lanceerde.

Onbeperkt

Met Blendle Premium krijgen lezers dagelijks een gepersonaliseerde selectie van artikelen uit kranten en tijdschriften voorgeschoteld. Ze hebben ook onbeperkt toegang tot een archief van 3 miljoen artikelen en kunnen onbeperkt luisteren via Blendle Audio, de ingesproken versie van bepaalde artikelen.

De Nederlandse online krantenkiosk, opgericht door Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn, claimt dat het met Premium lezers langer op zijn platform kan houden. Premium-abonnees besteden 22 minuten per dag op het platform, drie keer meer dan zij die per artikel betalen.

Maar Blendle maakt de omwenteling ook met het doel geld te gaan verdienen. In een interview met de Nederlandse krant AD noemt Klöpping de verkoop van losse artikelen 'kwartjeswerk'. De abonnementsformule moet de Blendle-lezer duurzamer aan het platform binden.

Verlieslatend

'Premium verzekert ons uiteraard van een veel stabielere inkomstenstroom', stelt Klöpping aan het AD. Op dit moment heeft Blendle 60.000 Premium-abonnees, en is het verlieslatend. Klöpping claimt dat het vanaf 100.000 abonnees winstgevend kan zijn.

De pivot van Blendle komt er amper enkele maanden nadat Apple heeft aangekondigd in het najaar het nieuwsabonnement Apple News te lanceren. In de betalende sectie van de Apple News-app kunnen gebruikers voortaan 300 kranten en magazines lezen, voor 9,99 dollar per maand.