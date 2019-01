Ook zoekbot van Microsoft in vizier van Chinese censor

Bing, de online zoekrobot van de Amerikaanse technologiereus Microsoft, is donderdag niet toegankelijk in China. De censuur van apps en websites nam er de afgelopen weken snel uitbreiding.

Pogingen om de webpagina cn.bing.com te openen, leveren sinds woensdag alleen foutmeldingen op. Bing kan in onze contreien niet op tegen de marktleider Google, maar wordt in China vaak gebruikt, juist omdat Google en andere buitenlandse zoekrobots er niet beschikbaar zijn. Google trok zijn zoekmachine enkele jaren geleden terug uit China om censuur te vermijden.

Een woordvoerder van Microsoft bevestigde dat Bing ontoegankelijk is in China. ‘We bepalen onze volgende stappen’, klinkt het in een persbericht.

De regerende Communistische Partij blokkeert verschillende buitenlandse websites die elders in de wereld erg populair zijn, zoals Facebook, Twitter, Instagram of YouTube. De overheid wil zo de verspreiding van politiek ongewenste boodschappen verhinderen, en maakt tegelijk de weg vrij voor Chinese internetdiensten die ze beter kan censureren.

Schoonmaakactie

De internetwaakhond CAC is bezig aan een grote actie om het internet op te schonen. Het viseert kanalen die ‘vulgaire’ of verboden inhoud verspreiden. Ook de Chinese internetreus Tencent wordt niet gespaard. Diens populaire nieuwsapp Tiantian Kuaibao kreeg de opdracht om beter te waken over de verspreiding van ‘vulgaire en laag-bij-de-grondse informatie’. Ook Huaban, een Chinese versie van het bij ons bekende Pinterest, werd tijdelijk afgesloten in afwachting van een ‘opkuis’ van de site.