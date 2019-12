Op ‘Netflix voor superrijken' kost één film streamen tot 3.000 dollar

Tal van films die in de Amerikaanse cinema's komen, zoals Bombshell met onder meer Charlize Theron, verschijnen meteen in het aanbod van Red Carpet.

Hoe krijg je een miljardair naar de cinema? Door de cinema naar hem te brengen. De Amerikaanse start-up Red Carpet verkent de bovengrens van wat een filmticket kan kosten.

Tv-zenders en bioscopen hebben er met Netflix een geduchte concurrent bijgekregen. Miljoenen kijkers in de hele wereld betalen tegenwoordig met plezier 8 à 14 euro per maand om de films en series te bekijken die ze willen, op het moment dat ze willen. Een extra luxe tegenover het lineaire aanbod dat we vroeger via de klassieke tv-kanalen voorgeschoteld kregen.

Maar voor de rijken gaat dat nog lang niet ver genoeg. Ware luxe betekent voor hen: de films van Hollywood meteen kunnen bekijken in hun eigen thuisbioscoop, op dezelfde dag dat die films in de zalen uitkomen.

Deze mensen kunnen gemakkelijk een leren handtas van 150 dollar betalen, maar staan liever in de rij voor een exclusieve tas van 25.000 dollar. fred rosen medeoprichter red carpet entertainment

Het Amerikaanse bedrijf Red Carpet Entertainment denkt ook te weten wat die superrijken daarvoor willen betalen: 15.000 dollar (13.500 euro) voor de installatie van een speciale, beveiligde mediaserver, en vervolgens een bedrag per bekeken film. De prijs van een filmticket kan oplopen tot 2.500 à 3.000 dollar, en ligt sowieso nooit lager dan 500 dollar. Voor dat bedrag heb je recht op twee afspeelbeurten binnen 36 uur.

De oprichters van Red Carpet, Fred Rosen en Dan Fellman, denken dat in de VS 2.500 à 5.000 gezinnen te vinden zijn die de exuberante bedragen willen ophoesten. Drie maanden na de lancering van hun dienst hebben ze er al bijna 100 gevonden.

Deals

Volgens Fellman, die 37 jaar bij de studio Warner Bros heeft gewerkt, is de formule interessant voor de filmstudio’s in Hollywood, omdat ze hen extra inkomsten oplevert zonder dat ze hun businessmodel fundamenteel ontwricht. De start-up sloot al deals met tien studio’s, die ook het leeuwendeel van de opbrengst op zak mogen steken.

Het gaat om de bekende filmproducenten zoals Paramount Pictures, 20th Century Fox en Warner Bros, met één grote uitzondering: Disney. Om de nieuwe ‘Star Wars’ te bekijken moeten de miljardairs dus toch naar een gewone bioscoop.

Red Carpet Entertainment is niet de eerste die superrijken probeert te verleiden met een exclusief filmaanbod. Bel Air Cinema biedt al sinds 2015 een gelijkaardige dienst aan in een tiental landen, onder meer in de Golfregio, Rusland, Zwitserland, Monaco en op de Kaaimaneilanden. Imax, bekend van de reuzenbioscoopschermen, probeerde het met zijn eigen start-up Prime Cinema.

Sean Parker, destijds de oprichter van de muziekdeeldienst Napster, lanceerde drie jaar geleden Screening Room, een dienst die nieuwe releases beschikbaar maakte voor amper 50 dollar per film (naast 150 dollar voor een decoder). Hoewel het prijskaartje 100 keer kleiner was dan dat van Red Carpet, sloeg de dienst niet aan. Dat had veel te maken met de tegenkanting van de filmstudio’s, die hun klassieke verdienmodel bedreigd zagen.

Exclusief

Volgens Rosen, de voormalige CEO van het ticketingbedrijf Ticketmaster, faalde Screening Room ook omdat het de psychologie van de superrijken niet doorgrondde. Het hoge prijskaartje is net de garantie van exclusiviteit, redeneert hij. ‘Deze mensen kunnen gemakkelijk een leren handtas van 150 dollar betalen, maar staan liever in de rij om een exclusieve Hermès-tas van 25.000 dollar te kopen. Ze willen betalen voor de ervaring om hun vrienden na het diner mee te nemen naar hun thuisbioscoop, en hen te verrassen met een film die je normaal alleen in de cinema kunt zien.’

Klant worden bij Red Carpet Entertainment kan niet zomaar. Het bedrijf voert eerst een kredietwaardigheidsonderzoek uit, en verplicht elke potentiële klant twee referenties op te geven.

Het ‘Netflix voor superrijken’ kreeg van de filmstudio’s nog geen toestemming om films buiten de VS te vertonen, waardoor de dienst nog niet beschikbaar is in Europa, en ook niet gebruikt kan worden op privéjets of -jachten. Maar als het in de VS lukt, is dat wellicht slechts een kwestie van tijd.