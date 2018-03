Oud-wielerjournalist Mark Vanlombeek overleden

Mark Vanlombeek, voormalig wielerjournalist, is overleden. Dat meldt zijn familie aan de VRT. Vanlombeek werd 67. Hij leed aan kanker.

Mark Vanlombeek werkte van 1975 tot 1999 als wielerjournalist voor de openbare omroep. Daarna stapte hij over naar de commerciële zender VTM. Hij was er woordvoerder tot zijn pensioen in 2010.

Vanlombeek was ook politiek actief. In 2012 zetelde hij als gemeenteraadslid voor CD&V in Zaventem.

Hij schreef verschillende boeken over wielrennen, in 2017 bracht hij nog een boek uit over coureur Tom Simpson.