Pandoering dreigt voor Facebook na zwakke cijfers

Het sociale netwerk komt niet ongeschonden uit de reeks schandalen. De groei van het aantal gebruikers stokt en een moeilijke tweede jaarhelft kondigt zich aan.

Woensdagavond, bij de slotbel op Wall Street, sloot het aandeel van Facebook op een record. Het aandeel won dit jaar al 23 procent. Facebook, het bedrijf van de populaire apps Facebook, WhatsApp, Messenger en Instagram, is zo 630 miljard dollar waard.

Maar tegenvallende resultaten, gisteren nabeurs, veegden dat alles weg. Facebook miste de omzetverwachtingen van analisten en klonk in de conference call somber over de tweede jaarhelft. Beleggers tackelden het aandeel in de nabeurshandel: -23 procent. Als die trend zich vandaag verder zet, verliest Facebook 150 miljard aan beurswaarde. De zorgen van Facebook zijn velerlei:

Gebruikers

Afgelopen kwartaal logden maandelijks 2,23 miljard gebruikers in op het platform. Dat is een groei van 1,7 procent vergeleken met het kwartaal voordien. Het groeiritme stokt zo, want de vorige kwartaal-op-kwartaal-groei bedroeg nog 3,1 procent.

2,5 miljard Aantal gebruikers 2,5 miljard mensen gebruiken een van de vier apps van Facebook.

In de Verenigde Staten en Europa is de rek eruit. De Amerikaanse thuismarkt groeide niet tegenover vorig kwartaal, in Europa was er zelfs een lichte terugval (376 miljoen in plaats van 377). Facebook schrijft dat toe aan de nieuwe Europese privacyregels (GDPR). Echte groei ziet Facebook in India, Indonesia en de Filipijnen.

Voor het eerst geeft Facebook ook cijfers vrij van het aantal mensen dat een van de vier apps (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) gebruikt. Dat zijn er 2,5 miljard. Facebook legt zo qua groei steeds meer de klemtoon op de andere apps dan op de moederapp. Het plafond voor Facebook lijkt bereikt. Het is afwachten in hoeverre het privacyschandaal rond Cambridge Analytica dat heeft versneld.

Omzet

Voor het eerst sinds 2015 slaagde Facebook er niet in om de omzetverwachtingen van analisten waar te maken. Die gingen uit van 13,4 miljard dollar, maar Facebook raakte niet verder dan 13,2 miljard dollar. Dat is nog altijd een omzetgroei met 42 procent.

Maar tijdens de conference call toonde cfo David Wehner zich bijzonder somber, wat het aandeel extra onderuit haalde. De totale omzetgroei boerde tussen het eerste en tweede kwartaal al met zeven procentpunt achteruit. En dat wordt in de tweede jaarhelft nog erger. ‘We verwachten een verdere afname van een hoog eencijferig getal in de komende kwartalen’, stelde Wehner.

Het slabakken van de omzetgroei is duidelijk te wijten aan de privacybesognes. Facebook wil mensen meer keuze geven om bepaalde data wel of niet te delen. Dat kan een impact hebben op Facebooks businessmodel - gerichte advertenties verkopen op basis van diezelfde data.

Ook het promoten van actieve interactie met je vrienden ten koste van het passief scrollen door je tijdslijn heeft impact. Dat reduceert de tijd die mensen op Facebook spenderen. Verder citeert Facebook ook wisselkoerseffecten en de energie die de uitbouw van nieuwe producten, zoals Instagram Stories, vergt.

Kosten

Facebook heeft de handen vol met de afhandeling van de reeks schandalen, zoals de privacyrel en de heisa rond fake news tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een steeds groeiend legertje Facebookmedewerkers screent de berichten op het sociale netwerk op ‘fake news’. Het Facebookpersoneel groeide zo al tot boven de 30.000.

Dat leidt tot een explosie van de kosten. ‘Dit zijn allemaal investeringen die in de miljarden dollars lopen’, lichtte Wehner toe tijdens de call. ‘Dit zal een negatieve impact hebben op onze marges.’ De winstmarge, nu op 44 procent, zal daardoor terugzakken naar ‘midden 30 procent’