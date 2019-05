Peter Vandermeersch begeleidt transformatie Ierse Mediahuis-prooi

Vandermeersch, oud-hoofdredacteur van De Standaard en het NRC, gaat de Ierse krantengroep Independent News Media (INM) helpen integreren in het Mediahuis. Die nam INM eind april over.

Peter Vandermeersch, in ons land vooral bekend als oud-hoofdredacteur van De Standaard, krijgt een rol bij de Ierse krantengroep Independent News Media (INM).

Hij wordt er geen uitgever, zoals de Volkskrant eerst schreef. Maar hij gaat er de komende maanden wel helpen bij de voorbereidingen om het bedrijf te integreren in de Belgische mediagroep Mediahuis. Dat bevestigt Mediahuis-topman Gert Ysebaert aan De Tijd.

Parijs

Vandermeersch kondigde begin februari zijn afscheid aan als hoofdredacteur van het NRC. Dat is ook eigendom van de Belgische mediagroep Mediahuis. Hij zou op 1 september correspondent worden in Parijs. Die job vervulde hij al voor De Standaard in de jaren 90.

Dat gaat dus niet door. Vandermeersch gaat naar de Ierse groep boven onder meer de Irish Independent, de best verkochte krant in Ierland. Mediahuis legde daar eind april 145,6 miljoen euro in cash voor neer. Het mediabedrijf, in ons land de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, breidt zo zijn activiteiten uit naar drie landen en rondt de kaap van 1 miljard euro omzet.

De overname van INM door het Mediahuis moet nog goedgekeurd worden. Dat maakt dat er nu nog geen definitieve rol kan toebedeeld worden aan Vandermeersch, aldus Ysebaert.

Transformatie

Vandermeersch beschrijft in de mail het 'duivels moeilijk dilemma'. 'In mijn borst huizen twee zielen: die van de schrijvende journalist en die van een leidinggevende in de media', schrijft hij volgens de Volkskrant. De oud-hoofdredacteur van NRC en De Standaard vertoefde de afgelopen weken al in Ierland. Dat was een 'tijdelijk klusje', maar het is nu een 'substantiële baan' geworden.