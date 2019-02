Peter Vandermeersch stopt als hoofdredacteur van NRC

Vandermeersch is sinds 15 augustus 2010 hoofdredacteur van NRC. Hij legt zijn functie neer omdat het tijd is 'het stokje over te dragen aan een nieuwe hoofdredacteur', zei hij tijdens een toespraak op de NRC-redactie.

Bij zijn aantreden negen jaar geleden nam Vandermeersch zelf de taken over van Birgit Donker, die sinds 2006 hoofdredacteur was. Wie Vandermeersch zal opvolgen, is nog niet bekend.