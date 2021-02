Premier van Australië: ‘Arrogant Facebook kan ons niet intimideren’

Facebook heeft alle nieuwsfeeds in Australië geblokkeerd. De Australische premier Scott Morrison noemt de actie ‘arrogant en teleurstellend’.

Australische Facebook-gebruikers werden donderdag wakker met lege nieuwsfeeds. Het socialemediabedrijf heeft down under alle nieuws van zijn netwerk gebannen . Facebook reageert op het Australische wetsvoorstel om grote platformen zoals Facebook en Google te verplichten mediabedrijven te vergoeden voor de trafiek die nieuwsartikels genereren.

De actie van Facebook werd meteen op de korrel genomen door mediabedrijven, mensenrechtenactivisten en politici, vooral omdat het sociale netwerk ook de pagina’s van de gezondheidsdiensten, de brandweer en de nooddiensten heeft geblokkeerd. Facebook reageerde dat dat niet de bedoeling was en dat het die pagina’s weer toegankelijk zal maken.

De reactie van de Australische premier Scott Morrison liet niet lang op zich wachten. ‘De actie van Facebook is even arrogant als teleurstellend’, schrijft de eerste minister op zijn Facebook-pagina. ‘Het zal de bezorgdheid van een groeiend aantal landen over het gedrag van de bigtechbedrijven alleen maar doen toenemen. Ze denken dat ze groter zijn dan regeringen en dat de regels niet voor hen gelden.’