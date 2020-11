Privacyactivist klaagt Apple aan

Apple slaat gegevens van iPhone-gebruikers op zonder die om toestemming te vragen. Daarmee overtreedt het Amerikaanse bedrijf de Europese wet, aldus een groep die wordt geleid door de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Zij dienen klacht in bij de Franse en Spaanse autoriteiten.

Het is de eerste keer dat in het kader van de Europese privacyregels zo'n actie wordt ondernomen tegen de technologiegroep. Apple gaf nog geen commentaar.

De Amerikaanse onderneming gaat prat op haar privacybescherming. Apple had aangekondigd dat het die nog verder zou opdrijven met het nieuwe besturingssysteem iOS 14 dat pas werd gelanceerd. In september evenwel werden die plannen uitgesteld naar begin volgend jaar. Eerder had met name Facebook geprotesteerd tegen de strengere privacyvoorzieningen.

De klachten van de groep Noyb, die zich inzet voor het vrijwaren van digitale rechten, gaan over het gebruik door Apple van een trackingcode die automatisch actief wordt op elke iPhone wanneer die in gebruik wordt genomen. De code heet Identifier for Advertisers (IDFA).

De code laat Apple en derde partijen toe het onlinegedrag en de consumptievoorkeuren van gebruikers te monitoren. Dat is van groot belang voor Facebook en anderen die met gerichte advertenties de consument benaderen.

Instemming nodig

'Apple plaatst codes die vergelijkbaar zijn met een cookie in zijn telefoons zonder enige instemming van de gebruiker. Dat is een duidelijke inbreuk op de Europese wetgeving', aldus advocaat Stefano Rossetti van Noyb. In de Europese e-privacy-richtlijn is bepaald dat de voorafgaandelijke instemming nodig is van de gebruiker. De klacht is ingediend namens individuele Duitse en Spaanse consumenten.

De nieuwe regels die Apple volgend jaar zou introduceren, zouden de situatie niet veranderen. Die zouden wel de toegang door derde partijen beperken, maar niet die van Apple zelf.