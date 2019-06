Privacyklachten tegen hoe Google advertenties verdeelt

De manier waarop de reclamereus advertenties verkoopt, schendt de privacy van burgers en overtreedt de Europese privacyregels (GDPR), luidt het. Onder meer in ons land, Duitsland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Estland en Slovenië dienden de privacy-specialisten een klacht in bij de privacy-waakhond.

In België gebeurde dat door Jef Ausloos, onderzoeker in IT-recht aan de KU Leuven, bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Die waakhond bevestigt dat er een dossier werd geopend. Over de status kan de autoriteit niets kwijt aangezien het om een lopend dossier gaat.

Persoonlijke data

Google gebruikt persoonlijke gegevens om te bepalen wie welke reclame te zien krijgt. Mannen van 70 zullen in andere dingen geïnteresseerd zijn dan vrouwen van 22. En iemand die googelt op wasmachines, is misschien op zoek naar een nieuwe wasmachine, en kan daardoor een reclame voor wasmachines te zien krijgen.

'Het gaat om persoonlijke informatie over wat je aan het lezen of bekijken bent, je locatie, je toestel, je IP-adres', stelt Pierre Dewitte, onderzoeker aan het centrum voor IT-recht CiTiP van de KU Leuven, in De Standaard. 'Maar meer verontrustend: ook persoonlijke data als politieke opvatting, etnische afkomst, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond worden uitgestuurd naar honderden adverteerders die dan hun bod uitbrengen om de advertentie binnen te halen.'