Profclubs raken het niet eens over tv-rechten

De Pro League bereikte vrijdagavond andermaal geen akkoord over de toekenning van de televisierechten. De magische kaap van 100 miljoen euro per seizoen is wel bereikt.

Ook in tweede zit kon de Pro League, de koepel boven de Belgische profvoetbalclubs, vrijdagavond laat geen overeenstemming vinden over de verdeling van de televisierechten. Eind januari mislukte een eerste poging, omdat de biedingen van de geïnteresseerde partijen toen nog onder de gehoopte 100 miljoen euro per seizoen bleven.

De vier geïnteresseerden zijn de Britse sportzendermultinational Eleven Sports, die ook al Spaans, Frans en Duits voetbal uitzendt, en de telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO. In de eerste ronde bedroegen de biedingen 92 à 95 miljoen euro per seizoen, aldus bronnen.

Kaap

Nu is de 'magische kaap' van 100 miljoen wel bereikt, kon Pierre François, de CEO van de Pro League, na afloop van de fel uitgelopen vergadering bekendmaken. De Belgische profvoetbalclubs, en dan zeker de big five (Club Brugge, Anderlecht, Standard, AA Gent, Genk), aasden op dat bedrag.

100 miljoen Geld per seizoen De profclubs vangen elk seizoen 100 miljoen euro voor de televisierechten.

Dat bedrag werd een streefdoel sinds de Spaans-Chinese mediagroep Mediapro eind vorig jaar exact 100 miljoen euro zou geboden hebben buiten het biedingsproces om. De profclubs gingen daar uiteindelijk niet in mee, omdat ze vreesden dat de concurrentiewaakhond het handjeklap niet ging slikken.

De telecomoperatoren stonden huiverachtig tegenover 100 miljoen euro per seizoen. In het huidige contract betalen ze samen 80 miljoen per seizoen. Telenet-CEO John Porter had binnenskamers laten verstaan geen cent meer te willen betalen. Proximus gaat dan weer door een pijnlijke herstructurering.

Verdeelsleutel

Maar nu het bedrag bereikt is, volgt toch geen toekenning van de televisierechten. Volgens François is er geen akkoord over de verdeelsleutel van het geld tussen de verschillende clubs. Volgens Het Laatste Nieuws is er wrevel tussen de grote en de kleine clubs. De grote clubs zouden het extra geld alleen onder zichzelf willen verdelen.