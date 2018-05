Protest tegen game dat schoolschietpartijen simuleert

Steam, een belangrijk onlineplatform voor de distributie van games, is in opspraak gekomen naar aanleiding van een game waarbij je de rol kan spelen van een schutter die een school uitmoordt.

Het spel, Active Shooter, is gemaakt door een onafhankelijke ontwikkelaar en is beschikbaar vanaf 6 juni. Er staat bij de aankondiging een video online waarop is te zien dat je de rol kan spelen van een politieman die de schutter moet uitschakelen, of van de schutter zelf.