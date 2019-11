Proximus-kijker krijgt gepersonaliseerde reclame

Tv-kijkers krijgen nu ook via Proximus gepersonaliseerde reclame.

Wie via Proximus televisie kijkt, krijgt vanaf begin volgend jaar bij minstens een deel van de Belgische commerciële zenders gepersonaliseerde reclamespotjes te slikken.

Proximus is bijna rond met de tests voor gerichte reclamespots op tv. Dat weten bronnen in de sector. De telecomoperator bevestigt het op vraag van De Tijd. Begin volgend jaar doet gepersonaliseerde reclame haar intrede.

‘We zijn nog niet helemaal rond, maar er lopen vergevorderde gesprekken om begin volgend jaar met minstens één partner te beginnen’, stelt Fabrice Gansbeke, de woordvoerder van Proximus. De tests lopen met de groepen boven VTM (DPG), VIER (SBS), RTBF (RMB) en RTL (IP). Een lancering met minstens een van hen staat buiten kijf.

Doelpubliek

Proximus wordt de tweede telecomoperator, na Telenet, die gepersonaliseerde reclame als optie gaat aanbieden. Voor adverteerders en tv-zenders is het personaliseren van spotjes met behulp van data een win-winstrategie. De adverteerder bereikt zijn doelpubliek beter en de tv-zender kan de spot duurder verkopen.

In 2014 begon SBS na te denken hoe het via digitale tv reclamespotjes beter kon afstemmen op de maat van de kijker. De groep boven de zenders VIER en VIJF werkte daarvoor niet toevallig samen met Telenet, ondertussen de volledig eigenaar van SBS.

Gerichte reclamespots zijn anders dan klassieke spots. Ze hangen vast aan een doelpubliek in plaats van aan een specifiek programma of zender. De personen uit het doelpubliek die tv-kijken, krijgen ze sowieso te zien. Ze zijn gekoppeld aan decoders en vervangen in reclameblokken de klassieke spots.

Klantenlijsten

De indeling van het doelpubliek gebeurt in de eerste plaats op basis van sociodemografische gegevens waar een telecomoperator sowieso over beschikt. Het gaat onder meer om de woonplaats en persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht. ‘Klanten zullen ook altijd hun toestemming moeten geven voor gepersonaliseerde spotjes’, stelt Gansbeke.

Bij Telenet kunnen adverteerders ook al eigen klantenlijsten invoegen. Een bekend voorbeeld is Samsung, dat een spot voor de Galaxy S9 alleen richtte naar klanten die eerder een S6 of S7 kochten. De techgigant bereikte 56.000 Vlaamse gezinnen, 70 procent van de doelgroep die hij voor ogen had. Ook de gegevens over bekeken programma’s kunnen gebruikt worden.

De tv-zenders passen het principe van gepersonaliseerde reclame al langer toe in de onlineomgeving. DPG Media lanceerde begin dit jaar VTM Go, een gratis onlinekijkplatform dat kijkers enkel met hun data betalen. Op basis van die info schuift VTM korte, gepersonaliseerde spotjes in de online bekeken programma’s.

Advertentiemarkt

Met de stap van Proximus zullen veel meer Vlamingen ook via digitale tv gepersonaliseerde spots te zien krijgen. Adverteerders konden met gepersonaliseerde spots tot nu al op 1,3 miljoen decoders van Telenet terecht. Nu lonken ook de 1,4 miljoen decoders van Proximus. Telenet is vooral in Vlaanderen en Brussel actief, Proximus nationaal.

Het is afwachten hoeveel zenders met Proximus in zee gaan voor de gerichte spots. Al hebben tv-zenders daar alleen bij te winnen. De advertentiemarkt voor televisie heeft het dit jaar bijzonder moeilijk. De commerciële televisiezenders zien een terugval van de reclame-inkomsten met zeker 5 procent tegenover vorig jaar.