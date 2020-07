Proximus sluit deal rond vijf seizoenen Belgisch voetbal

Na Orange Belgium is Proximus nu de tweede telecomoperator die het Belgisch voetbal voor de komende vijf seizoenen opneemt in zijn aanbod. Het sluit daarvoor een deal met rechtenhouder Eleven Sports. Klanten zullen via het Proximus-kijkplatform Pickx de drie Eleven Sport-kanalen voor het Belgisch voetbal, met live uitzendingen, kunnen bekijken.