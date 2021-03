RTL herschikt zijn Europese kaarten flink

Nog geen drie maanden nadat het Luxemburgse RTL de enige 'patron' werd bij RTL Belgium, staat de Belgische tak alweer te koop. Het is een onderdeel van de bredere Europese herschikking waaraan RTL werkt.

Op 28 december klopte de Luxemburgse mediagroep RTL nog een deal af. Ze kocht de ettelijke minderheidsaandeelhouders in RTL Belgium, het bedrijf achter de Franstalige commerciële tv-zender RTL-TVI, uit en werd er volle eigenaar. De groep wilde kennelijk de handen vrij hebben, want 85 dagen later is met JP Morgan al een zakenbank gemandateerd voor de verkoop van de Belgische divisie.

Dat is maar een van de vele pionnetjes die RTL-CEO Thomas Rabe op het Europese mediaschaakbord heen en weer schuift in de strijd tegen machtige Amerikaanse tegenstanders. De man heeft met belangen in 67 tv-zenders, tien streamingdiensten en 38 radiostations een aardig arsenaal. Maar de tegenstand is ook niet min. Dat zijn zowel de streaminggiganten, zoals Netflix, Disney en Amazon Prime, als de digitale reclameslurpers, met daar vooral Facebook en Google achter het kanon.

Rabe ziet in 'consolidatie' het antwoord op dat Amerikaanse geweld. 'Er zijn heel wat argumenten voor een consolidatie per land in de Europese media-industrie, vooral bij de tv-activiteiten', zei hij bij de jaarresultaten. RTL Group staat met andere woorden klaar om enkele kaarten van de hand te doen en andere op te rapen. In oktober deed RTL zijn belang in de Canadese videogroep BroadbandTV voor 102 miljoen euro van de hand. Begin februari was er de verkoop van het reclametechbedrijf SpotX, voor 977 miljoen euro.

Duitsland

Na de overzeese manoeuvres snijdt RTL nu ook de Europese markten aan. Wie wil weten hoe RTL zich daar zal positioneren, hoeft enkel naar de vlag van de meerderheidsaandeelhouder, en de achtergrond van RTL-chef Rabe, te kijken. Het Duitse Bertelsmann, dat in de uitgeefwereld ook een naam als een klok is, is al sinds juli 2001 meerderheidsaandeelhouder van de mediagroep. Rabe was, voor hij RTL-CEO werd, zowel CEO als voorzitter van de raad van bestuur van Bertelsmann.

'In Duitsland willen we consolidator zijn', zei Rabe al. Hij liet al verstaan interesse te hebben in een fusie met ProsiebenSat1, als de regulatoren dat toelaten. De actieve rol die de groep in Duitsland wil spelen, heeft zijn impact op de voetafdruk die RTL elders ambieert. In Frankrijk bekijkt de groep alle opties voor haar belang van 48 procent in de commerciële tv-groep M6, waar ook de Frères in participeren. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zijn onder meer marktleider TF1, het mediaconglomeraat Vivendi, de telecommagnaat Xavier Niel en de Tsjechische energiemiljardair Daniel Křetínský mogelijke overnemers.

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Een verkoop van RTL Belgium lag eerst op tafel in combinatie met het Franse M6, maar de Belgische tak gaat nu apart naar de markt. Geïnteresseerden zullen op barslechte cijfers over het pandemiejaar 2020 botsen, wat de prijs kan drukken. Adverteerders hielden tijdens de eerste lockdown de vinger op de knip. De omzet viel met 14 procent terug, tot 159 miljoen euro, en de aangepaste brutobedrijfswinst dook ruim de helft lager, naar 16 miljoen euro. Qua marktaandeel hielden de zenders wel stand.

Nederland

Met het geld dat RTL mogelijk vangt voor de Belgische en Franse activiteiten zal het de spierballen laten rollen op de 'thuismarkt' Duitsland, is de inschatting. De markt van tv-advertenties bleef daar in 2020 het best overeind van alle Europese RTL-landen (zie tabel), met een verlies van 'slechts' 9 à 9,5 procent. RTL claimt dat het zijn deel in die markt zelfs kon opkrikken. Het mediabedrijf schrijft dat toe aan het succes van de reclameregie Ad Alliance, waar ook Bild-uitgever Axel Springer in zit, en die 99 procent van de Duitsers bereikt. Een andere wissel op de toekomst is de Duitse streamingdienst TVNow.

Daar blijft het mogelijk niet bij. RTL speelt ook met het idee zijn Nederlandse tak te verkopen. Al liggen de kaarten daar anders dan in België. RTL Nederland zit in tegenstelling tot België niet in de 'rest'-categorie van RTL Group, maar wordt als een aparte, grote markt gezien. Die divisie doorstond het pandemiejaar heel goed. De omzet van RTL Nederland viel slechts met 4 procent terug, naar 476 miljoen euro, en de aangepaste brutobedrijfswinst ging er zelfs - als enige divisie - op vooruit, met 7,4 procent.