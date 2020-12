RTL krijgt RTL Belgium volledig in handen

Christophe Deborsu is een van de bekendste tv-gezichten van RTL in Franstalig België.

RTL, de grootste tv-groep van Europa, verwerft de volledige controle over de Franstalige mediagroep RTL Belgium. Het belang van RTL Group in de tv-tak stijgt van 66 naar 100 procent en in de radiotak van 44 naar 100 procent.

RTL meldt het nieuws dinsdag in een persbericht. RTL was tot nu toe al meerderheidsaandeelhouder en koopt zijn medeaandeelhouders uit in cash en eigen aandelen. In de televisietak gaat het om Rossel, IPM, Mediahuis en in de radiotak om Rossel en Lemaire Electronics.

'We hebben meer dan 30 jaar succesvol samengewerkt met onze medeaandeelhouders en nu hebben we beslist om de volledige controle over RTL Belgium te verwerven', zegt operationeel directeur Elmar Heggen. 'We zullen in RTL Belgium blijven investeren en we willen de transformatie van het bedrijf versnellen, via streaming, advertentietechnologie en data.'

RTL Belgium is de groep achter de gratis tv-kanalen RTL-TVI, Club RTL en Plug RTL en heeft in Franstalig België een aanzienlijk marktaandeel. Het bezit ook de radiostations Bel RTL, Radio Contact, Mint, de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be.