Reclameklap duwt Roularta in het rood

De magazinemaker Roularta haalt door de coronacrisis 35 procent minder omzet uit reclame. Het bedrijf schrijft door de omzetval netto rode cijfers.

Het halfjaarrapport van de Roeselaarse magazinemaker Roularta (Knack, Libelle,...) leest als een typevoorbeeld van hoe media deze coronacrisis ervaren: meer lezers, maar minder adverteerders die deze lezers hun waar willen of kunnen voorschotelen. Bij de inkomsten uit de lezersmarkt staat een lichte plus, bij de inkomsten uit de reclamemarkt een forse min.

De zwaarste klap was er voor de lokale media, met huis-aan-huisbladen zoals De Zondag en De Streekkrant als uithangborden. Die zagen over het eerste halfjaar de reclameomzet bijna halveren (-48,8 procent). Dat is geen verrassing, want de verspreiding van deze bladen lag tijdens de eerste lockdown voor vijf weken stil. De lokale media vormden eind 2019 met 17,2 procent nog altijd de grootste brok van de reclamepoot.

Roularta grijpt naast Moustique en Télé Pocket In de marge van het halfjaarrapport wordt duidelijk dat Roularta er niet in geslaagd is om de twee Franstalige tv-bladen Moustique en Télé Pocket binnen te halen. Die waren allebei nog in handen van de groep L'Avenir, eigendom van de Waalse intercommunale Nethys. Roularta had eind juni een bindend bod uitgebracht. Eerder toonden ook het Duitse investeringsfonds Fidelium Partners, Le Soir-uitgever Rossel en La Libre-uitgever IPM interesse. Die laatste blijkt het te hebben gehaald.

Bij de andere publicaties vielen de reclameinkomsten ook gevoelig lager uit; De magazines zagen het advertentiegeld met een kwart dalen, de kranten met een vijfde. Gecombineerd was dat alles goed voor een daling met 35,5 procent. Daartegenover staat wel een plus aan de kant van de lezersmarkt (+3,9 %). Die is te danken aan een beproefde methode uit het Roularta-handboek: abonneewerving. Het bedrijf schotelt bestaande abonnees onder meer promoties op andere titels uit de catalogus voor.

Toch kan die plus de daling niet compenseren. Dat is ook te wijten aan de andere divisies van de groep, die eveneens lijden onder de coronacrisis. Zo zag de drukkerij van Roularta een 'annulatiegolf' van orders. Die orders heeft de groep nog niet op het precoronaniveau gekregen (-23,8 % vergeleken met een jaar eerder). Roularta is ook gekend voor zijn cruises en evenementen, een activiteit die meer dan ooit onder druk staat.

De totale omzet zakt met bijna een vijfde, naar 120,6 miljoen euro. Die klap sijpelt als een waterval doorheen de hele rekening. De brutobedrijfswinst bedraagt 4,5 miljoen euro, in plaats van 10,7 miljoen euro vorig jaar. Daar zit ook nog de meerwaarde van de verkoop van enkele gebouwen in. Netto houdt Roularta het niet droog. Het nettoverlies bedraagt 1,4 miljoen euro. Roularta zit wel op een cashberg van 93,1 miljoen euro, mede dankzij de verkoop van het belang in VTM-moeder Medialaan in 2017.