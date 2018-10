Reclamesector beteugelt influencers

Als influencers op sociale media een commerciële boodschap posten, dan moeten ze daar melding van maken. Die aanbeveling legt de reclamesector zichzelf op.

De reclamesector maakt in toenemende mate gebruik van 'influencers'. Die mensen bouwen via sociale media een uitgebreid publiek uit rond een bepaald topic. Bedrijven spelen daar op in. Zo zijn er veel reisbloggers die bijvoorbeeld op Instagram foto's van exotische bestemmingen posten. Ze gaan daarvoor in zee met hotels, reisorganisaties en zelfs modelabels.

Die praktijk wil de sector nu zelf beter beteugelen. De Raad voor Reclame heeft in overleg met prominente advertentiebureaus vier aanbevelingen neergeschreven waar bedrijven en influencers zich moeten aan houden bij 'influencer marketing'. Het gaat wel om zelfregulering, er zijn geen straffen aan verbonden.

Hashtags

Influencers moeten voortaan duidelijk vermelden dat het gaat om een commerciële boodschap door de woorden 'reclame, advertentie, sponsoring,...' of de hashtags '#spon, #adv, #prom,...' te gebruiken. Een post is 'commercieel' als de influencer een vergoeding ontvangt en het bedrijf of de adverteerder controle heeft over de boodschap.

Een vergoeding kan in natura gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een vlogger bepaalde zalfjes krijgt om te reviewen. Het is alleen als het bedrijf vraagt om bepaalde informatie over die zalfjes op te nemen in het bericht, dat het gaat om een commerciële communicatie. Als een atleet een sportdrankje krijgt toegestuurd, maar geen specifieke info wat daarover te zeggen, gaat het niet om een commerciële post.