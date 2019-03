Redactie Belga zegt vertrouwen in CEO op

Het sociaal conflict bij het persagentschap Belga laait op. 78 van de 88 redactieleden spraken donderdag in een stemming hun wantrouwen uit in Lacroix.

'De CEO draagt in deze een verpletterende verantwoordelijkheid', schrijft het personeel in een brief, die De Tijd kon inkijken. 'Sinds zijn aantreden verzekerde hij meermaals dat aan de personeelsbezetting niet geraakt zou worden. Intussen waren er al verschillende ontslagen, zodat het lijkt dat een verdoken herstructurering wordt doorgevoerd.' De redactie laakt ook dat jaar na jaar meer geld gaat naar de aandeelhouders van Belga. Dat zijn de Belgische uitgeversbedrijven.