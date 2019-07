Roularta begraaft Bol.com-ambitie definitief

De magazinemaker Roularta schroeft de verwachtingen voor Storesquare, de webwinkel die het in 2014 oprichtte als antwoord op Bol.com, terug. 'Dit wordt niet de winkel van ons allemaal.'

'Het is de bedoeling dat we op Storesquare op termijn een even groot aanbod ontwikkelen als Bol.com en Zalando.' Toenmalig Roularta-CEO Rik De Nolf legde eind 2015 in een interview met De Tijd de lat hoog voor de toen pas opgerichte webwinkel Storesquare. Met dat platform wilde hij lokale handelaars op de weg naar e-commerce zetten.

Vier jaar later is die droom doorprikt. Storesquare is nu een kleinschalig platform dat focust op mode- en speelgoedwinkels. Storesquare telt een kleine vijfhonderd lokale handelaars, wat zelfs nog een daling is tegenover begin dit jaar. Toen telde het e-commerceplatform er 650. Roularta had vorig jaar al een grote elektroketen met 300 afhaalpunten zien afhaken.

'Gezonde halvering'

We focussen louter op het aanbod waarmee we onszelf kunnen differentiëren. Stefan Seghers Directeur digitaal Roularta

Het aantal handelaars op het platform is zo op een jaar tijd bijna gehalveerd van iets meer dan 900 naar een kleine 500. Stefan Seghers, de directeur digitaal van de mediagroep, noemt die halvering 'gezond'. 'We focussen louter op het aanbod waarmee we onszelf kunnen differentiëren.' Het gaat dan vooral om mode en speelgoed.

Roularta stopte bijvoorbeeld alle investeringen om elektronicaketens op zijn platform te krijgen. Daar zetten webwinkels als Coolblue en Bol.com wel sterk op in. 'Het is wel mooi meegenomen als een kleine elektronicahandelaar nog altijd actief is bij ons.' De maatregel verklaart volgens Seghers grotendeels de daling van het aantal handelaars.

Mode

In het modesegment blijft het aantal handelaars wel op peil. Ook speelgoed doet het goed. In totaal zijn op Storesquare 1 miljoen producten te koop, maar met de focus op die twee sectoren ligt ook de droom van een antwoord op Bol.com aan diggelen. 'Dit wordt niet de winkel van ons allemaal', erkent Seghers.

-20% Transactievolumes Het aantal transacties op Storesquare daalde vorig jaar met 20 procent.

Eerder geplande uitbreidingen naar specifieke productcategorieën, zoals de farma met Farmasquare, of naar het buitenland komen er waarschijnlijk nooit. 'De landsgrenzen oversteken is technisch niet de moeilijkste opgave. Maar hebben de Belgische modemerken voldoende naam en faam in Nederland?' En in de farmasector is al voldoende e-commercegeweld, met onder meer NewPharma.

Winstgevendheid

Met de daling van het aantal handelaars boerde ook het aantal transacties op Storesquare vorig jaar flink achteruit: -20 procent. Storesquare nam op elke transactie wel een hogere commissie, waardoor de omzet van de aparte nv, met ook KBC, ING en Unizo als minderheidsaandeelhouder, stabiel bleef. Storesquare is nog verlieslatend. Het boekte vorig jaar een nettoverlies van 2,90 miljoen euro.