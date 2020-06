Roularta biedt op Franstalige magazines

Magazinemaker Roularta brengt een bod uit op twee televisiebladen die nog in handen waren van de Waalse intercommunale Nethys.

De Roeselaarse magazinemaker Roularta toont concrete interesse voor de twee televisiebladen Moustique en Télé Pocket. Beide magazines zitten in de portefeuille van de groep L'Avenir, die eigendom is van de Waalse intercommunale Nethys.

Roularta toonde zich al eerder, in maart, kandidaat voor de overname van een deel van de groep. Ook het Duitse investeringsfonds Fidelium Partners, Le Soir-uitgever Rossel en La Libre-uitgever IPM waren toen kandidaat. Nu volgt dus een bindend bod op twee televisiebladen. Moustique en Télé Pocket verschijnen elke week op respectievelijk 50.000 en 22.000 exemplaren.

De West-Vlaamse groep is al stevig verankerd in Wallonië, waar het Franstalige magazines bezit zoals Tendances, Le Vif en Femmes d'Aujourd'hui. Het bedrijf bezit ook nog altijd de Waalse zakenzender Canal Z en heeft een belang van 50 procent in de Franstalige zakenkrant L'Echo.