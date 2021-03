Roularta hervat uitkering dividend

De coronacrisis had een impact van bijna 30 miljoen euro op de inkomsten, zo schat de Roeselaarse magazinemaker Roularta. Het nettoresultaat halveerde.

Het pandemiejaar 2020 versnelt een evolutie die al langer aan de gang is bij Roularta, de uitgever van bekende bladen zoals Knack. De groep wordt in toenemende mate afhankelijk van inkomsten van betalende abonnees, en steeds minder van reclame in de verschillende titels. Vooral de reclame-omzet van de lokale huis-aan-huis-bladen, een historische pijler van de groep, kende alweer een fors duik.

Roularta kende, zoals de meeste mediabedrijven, een betere tweede dan eerste jaarhelft. Adverteerders hielden tijdens de eerste lockdown de vinger steviger op de knip dan tijdens de tweede. De bladenmaker kon zo de omzetval die het bij het eerste keerpunt in augustus neerzette (-18,5 procent) in de tweede jaarhelft ietwat milderen. De omzet over het hele jaar duikt nog 13,4 procent lager, naar 256,3 miljoen euro. De totale corona-impact schat de groep op 29,1 miljoen euro.

Een opsteker voor de groep is dat het zijn inkomsten uit betalende abonnees met tien procent (of 7,4 miljoen euro) zag groeien. De lezersmarkt wint zoals gezegd dan ook aan relatief belang binnen de groep: samen met de drukactiviteiten voor derden telt de lezersmarkt mee voor tweederde van de omzet, tegenover slechts een derde voor de reclamemarkt. 'Die verhouding was ooit omgekeerd', zo merkt het bedrijf zelf fijntjes op.

De lockdowns hadden in verschillende mate impact op de reclameomzet van de verschillende titels van de groep. De gratis lokale huis-aan-huis-bladen, die leven van advertenties van de lokale handelaar, zijn het zwaarst getroffen met een daling van 39,1 procent. De magazines en kranten, die ook nationale adverteerders trekken, hielden een klein beetje beter stand met een daling van respectievelijk 19,6 en 15 procent.

Roularta kon zijn brutomarge relatief stabiel houden, op 7,6 procent. Een lagere papierprijs hielp het bedrijf kosten te besparen, net als het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Het nettoresultaat halveerde wel bijna vergeleken met een jaar eerder, naar 5,79 miljoen euro (-44 procent). Het bedrijf beslist de uitkering van een dividend, die het vorig jaar schrapte, te hervatten. Het gaat om een brutodividend van 1 euro per aandeel. Het geschrapte dividend vorig jaar was 0,50 euro per aandeel.