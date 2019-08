Roularta investeert 12 miljoen in nieuwe drukpers

De magazinemaker drijft de capaciteit in zijn drukkerij in Roeselare op. Het komt zo tegemoet aan de 'grote vraag' uit de markt.

Faillissementen

CEO Xavier Bouckaert ziet de toekomst van de drukactiviteiten optimistisch in. De laatste jaren was er nochtans een prijzenslag tussen verschillende drukkerijen aan de gang. Roularta ontsnapte daar grotendeels aan, zegt Bouckaert. 'We moeten de capaciteit van onze drukkerij ook niet volledig opvullen, we hebben onze eigen magazines.'