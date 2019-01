Roularta's e-commerceplatform botst op plafond

Het aantal handelaars en bezoekers op Storesquare, de webshop voor kmo's van Roularta, groeit niet meer. Roularta hoopt wel dat het platform sneller dan verwacht rendabel kan zijn.

Voor een e-commerceplatform is de eindejaarsperiode van cruciaal belang. Ook Roularta, de beursgenoteerde magazine-uitgever van onder meer Knack, maakt nu de rekening van december. Roularta maakte in 2015 met Storesquare een digitale zijsprong: het investeerde stevig in een webshop voor kmo's, die tegen 2021 rendabel moet zijn.

De beschikbare cijfers tonen een gemengd beeld van Storesquare. Het aantal handelaars dat actief is op het platform groeit al sinds vorige zomer niet meer. Een grote elektronicaketen met 300 afhaalpunten haakte toen af. Meer dan een halfjaar later schommelt het aantal handelaars nog altijd rond hetzelfde niveau, zo bestigt Stefan Seghers, chief digital officer bij Roularta. Het gaat om ongeveer 660 handelaars.

Trafiek

Ook het aantal bezoekers lag in december niet significant hoger dan het jaar voordien. 'De trafiek was vergelijkbaar', aldus Seghers. De overblijvende handelaars krijgen zo elk wel meer virtuele trafiek, maakt hij zich sterk. Zij boekten ook meer omzet. De groei ligt in lijn met de totale Belgische e-commercemarkt.

660 Aantal handelaars Het aantal handelaars op Storesquare schommelt al sinds vorige zomer rond hetzelfde niveau: 660 handelaars.

Seghers tilt er niet zwaar aan dat het aantal handelaars en bezoekers voorlopig niet meer groeit. 'Na een opstartperiode van twee jaar maakten veel handelaars de evaluatie', aldus Seghers. Voor sommige handelaars werkte het gewoon niet. Sommige niches drijven boven: speelgoed en mode tonen zich robuuster dan elektronica. Het assortiment waar de klant uit kan kiezen, groeit wel, met 6.000 à 7.000 items per week. Een klant kan op Storesquare kiezen uit 950.000 producenten, alle varianten begrepen.

De aandeelhouders van Storesquare - Roularta, KBC, ING en Unizo - pompten de afgelopen jaren in totaal 10 miljoen euro in de webwinkel, verspreid over twee kapitaalverhogingen. Die zijn nodig: in 2017 boekte Storesquare 4,3 miljoen euro nettoverlies. 2018 was 'aanzienlijk beter', aldus Seghers. 'De opstartkosten voor het platform vallen weg. Mensen vinden ook veel vaker spontaan de weg naar ons platform. Door die organische trafiek moeten we minder geld neertellen voor trafiek.'

Kapitaalronde

Volgens Roularta is er het komende halfjaar tot jaar geen kapitaalronde nodig. 2019 blijft wel een investeringsjaar, klinkt het. Maar het platform is goed op weg om tegen 2021 rendabel te zijn. 'En misschien zelfs iets vroeger', besluit Seghers. Roularta stelt zo rentabiliteit boven schaal.