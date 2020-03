Roularta's vrouwenbladen compenseren kelderende huis-aan-huisbladen

De magazinemaker uit Roeselare houdt met de in 2018 overgenomen vrouwenbladen, zoals Libelle en Flair, het schip op koers.

Roularta plukte in 2019 de vruchten van een overname die het al in januari 2018 aankondigde. Bekende vrouwenbladen zoals Libelle en Flair verhuisden toen van de Belgische tak van het Finse Sanoma naar de kantoren van Roularta aan de Raketstraat in Evere.