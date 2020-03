Roularta schrapt dividend en zet De Streekkrant op pauze

De druk van het coronavirus op de advertentiemarkt laat zich voelen bij Roularta. Het bedrijf keert dit jaar geen dividend uit en de huis-aan-huisbladen gaan vijf weken op pauze.

De coronacrisis slaat ook toe in medialand. Grote bedrijven trekken advertentiecampagnes in of stellen ze uit. Bij de magazinemaker Roularta, die ook lokale bladen zoals De Streekkrant en De Zondag uitgeeft, speelt nog een andere factor: de kleine handelaar moet nog zeker tot 5 april de deuren sluiten.

Die lokale handelaar heeft dus minder ruimte dan ooit om te adverteren. Roularta neemt daarom de ingrijpende beslissing De Streekkrant en De Zondag voor zeker vijf weken stop te zetten. De lokale bladen hadden het al moeilijk. Vorig jaar zakte de reclameomzet uit die kanalen met een vijfde.

200 Tijdelijke werkloosheid Roularta zet 200 werknemers tijdelijk werkloos thuis.

De ingreep heeft drastische gevolgen. Zo'n 200 medewerkers van Roularta worden tijdelijk werkloos. Het gaat om teams die advertenties verkopen voor de lokale bladen, of die mee instaan voor de productie van de bladen. 'Het is een pijnlijke beslissing', zegt CEO Xavier Bouckaert. 'Voor beide bladen maakten we dit nooit eerder mee.'

Roularta keert dit jaar ook niet langer een dividend uit, hoewel een brutodividend van 0,50 euro per aandeel gepland was. Roularta is zeker niet het eerste bedrijf dat daartoe overgaat. Ook de lingerieproducent Vandevelde en de raamprofielenproducent Deceuninck namen die beslissing al. Door geen dividend uit te keren, houdt Roularta 6,5 miljoen euro aan cash bij zich.