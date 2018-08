Roularta waardeert merken voor bijna 70 miljoen af

Huis-aan-huis

Roularta-CEO Xavier Bouckaert benadrukt graag dat 2018 voor de groep een scharnierjaar is. In oktober vorig jaar kondigde het de verkoop van zijn belang van 50 procent in Medialaan (VTM) aan, in ruil voor een belang van 50 procent in Mediafin (De Tijd en L'Echo). In januari kwamen daar de vrouwenbladen van Sanoma (o.m. Libelle) bij.