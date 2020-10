Ruim miljard rijker dankzij pandemie

De man die vijf jaar geleden al te boek stond als de jongste miljardair ter wereld is in enkele minuten nog eens meer dan een miljard euro rijker geworden. Evan Spiegel, de dertigjarige oprichter van de app Snapchat, zag de beurswaarde van zijn bedrijf Snap sinds dinsdagavond met een derde toenemen.

Spiegel heeft zijn fenomenale vermogenswinst te danken aan de puike kwartaalcijfers die Snap bekendmaakte. De omzet lag van juli tot september liefst 52 procent hoger dan een jaar eerder op 678 miljoen dollar, veel meer dan analisten hadden ingecalculeerd.

Het officiële nettoresultaat zat nog 200 miljoen dollar in het rood, maar als je de kosten van sommige afschrijvingen en aandelenvergoedingen niet meetelt, perste Snap er een nettowinstje van één dollarcent per aandeel uit. En dat was een pak beter dan het verwachte verlies van 5 cent. Ook de gebruikersbasis lag met 249 miljoen een stuk hoger dan de prognose van 244,6 miljoen.

Schermvullende weergave Snapchat is bekend van zijn 'witte spookje' als logo. ©AFP

Snap is de zoveelste digitale winnaar als gevolg van een virus dat in andere sectoren vooral tot faillissementen en ontslagen leidt. Blijkbaar vervingen heel wat mensen hun cafébezoek niet alleen door bingewatchen, maar ook door het bekijken en sturen van foto’s en korte videootjes met gekke effecten en filters. Belangrijker nog dan de aanwinst van nieuwe gebruikers was dat die gebruikers de helft langer op Snapchat bleven rondhangen dan vorig jaar.

Boycot

‘Augmented reality’, zoals het mixen van echte beelden en digitale beelden heet, wint sneller terrein dan we zelf hadden gedacht, reageerde Spiegel in een persbericht. Dat is ook de adverteerders niet ontgaan, die van de coronacrisis volop gebruikmaken om te experimenteren met nieuwe kanalen.

Snap werd ook geholpen doordat enkele grote adverteerders zijn grote rivaal Facebook boycotten. Het platform van Mark Zuckerberg ligt onder vuur omdat het zou bijdragen aan de verspreiding van nepnieuws en haatberichten. Chatapps zoals Snapchat, die minder gericht zijn op de grote massa, hebben van die kritiek veel minder last.

Zo krijgt Snap dankzij de coronacrisis ook een herkansing op de beurs. De veelbesproken beursgang in maart 2017 draaide aanvankelijk uit op een flop. Van een eerste koers van 27 dollar bleef anderhalf jaar later minder dan 6 dollar over. Daarna herstelde het aandeel wat, maar sinds de eerste lockdown gaat het loeiend hard. Sinds de bodem van maart is het aandeel bijna verviervoudigd.

Drop-out

Niet voor het eerst kan Spiegel zijn critici en zijn rivalen het nakijken geven. Toen hij in 2011 zijn eerste idee pitchte voor wat later Snapchat zou worden, dreven zijn medestudenten aan Stanford er de spot mee. Toen Zuckerberg in 2013 al 3 miljard dollar bood voor zijn app, stuurde Spiegel hem wandelen.

Pas in 2018 bekende Spiegel in een interview dat hij zijn studie net had afgemaakt.

Iedereen verklaarde de jonge student gek, maar Spiegel bewees dat er een lucratieve wereldwijde groeimarkt was voor zijn chatapp. Op zijn 25ste waren de aandelen van zijn bedrijf al zo begeerd dat hij werd uitgeroepen tot de jongste miljardair op de aardbol. En dat allemaal voor een 'drop-out' die zijn diploma als productdesigner niet had gehaald. Pas in 2018 bekende Spiegel in een interview dat hij zijn studie net had afgemaakt.

Ook aan de MeTooschandalen is Spiegel de voorbije jaren handig ontsnapt. De ondernemer kwam wel even in opspraak door vrouwonvriendelijke uitspraken als student en door de seksistische werkcultuur bij zijn bedrijf, maar de aantijgingen brachten hem nooit echt in moeilijkheden.