Samsung boekt vierde recordkwartaal op rij

Samsung kan voor een vierde kwartaal op rij met recordcijfers uitpakken. De belangrijkste winstmotor is de productie van geheugenchips.

Populaire datachips

Dit goede resultaat is grotendeels te danken aan zijn halfgeleidertak. Samsung profiteerde van de aanhoudende stijgende vraag naar zijn geheugenchips. De datachips van de technologiegigant zijn onder meer terug te vinden in smartphones, computerservers en datacentra en zijn enorm in trek.