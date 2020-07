Second Life in nieuwe handen

Linden Research, het bedrijf achter de virtuele wereld Second Life, wordt overgenomen.

Second Life was in 2007/2008 een hype. De virtuele wereld had eigen banken, casino's en bedrijven. Er werden virtuele ambassades neergepoot, universiteiten bouwden er campussen en persbureaus hadden er correspondenten.

De groei van de virtuele wereld stokte echter. Zoiets is een doodzonde in Silicon Valley, en ook de mediabelangstelling nam snel af. Linden Research, het bedrijf achter de wereld dat door internetvisionair Philip Rosedale was opgericht in San Francisco, probeerde daarop in te zetten op nieuwste ontwikkelingen in virtual reality (VR). Er werd een nieuwe virtuele wereld gebouwd, Sansar.

Sansar

Al snel bleek dat ook virtual reality niet meteen doorbrak bij het brede publiek en onlangs werd Sansar verkocht. Daarbij onstonden ook geruchten over de verkoop van Linden Lab zelf. Deze geruchten zijn nu bevestigd.

Een investeringsgroep neemt het bedrijf over. Tilia, een bedrijf dat is gespecialiseerd in geldtransfers, wordt mee verkocht. De investeringsgroep wordt geleid door Randy Waterfield en Brad Oberwager. Die laatste zit in het persoonlijke netwerk van Philip Rosedale.

De nieuwe aandeelhouders investeren in stabiele bedrijven met een interessante kasstroom. Dat is waarschijnlijk het geval voor het inmiddels 17 jaar oude Second Life. De gebruikers van de wereld creëerden sinds 2003 bijna 2 miljard virtuele objecten met een handel van zo'n 500 miljoen dollar per jaar. Een deel van al die activiteit komt ten goede aan Linden Research.