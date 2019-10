Sky News start brexitloze zender

Ruim drie jaar na het brexitreferendum is het Britse vertrek uit de Europese Unie zowat een nationale obsessie geworden. De dagelijkse stroom van steeds furieuzere wederzijdse verwijten tussen voor- en tegenstanders in het Britse parlement splijt het land. En doet ook steeds meer Britten afhaken. Uit een peiling eerder dit jaar bleek dat ruim een op de drie geen nieuws meer kijkt, waarbij brexitmoeheid als grootste reden wordt aangegeven.

‘De brexit is een historische gebeurtenis die we blijven coveren op de andere betaalplatformen van Sky News’, stelde Riley. ‘Maar het nieuwe kanaal zal de kijkers de kans bieden een brexitpauze te nemen en onderwerpen te bekijken die zich niet in Westminster of Brussel afspelen.’