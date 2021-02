Socialemedia-app in de schijnwerpers dankzij Elon Musk, Mark Zuckerberg en de Chinese censuur

De piepjonge socialemedia-app Clubhouse, die enkel verkrijgbaar is op iOS en nieuwe gebruikers op invitatie binnenlaat, haalt het wereldnieuws en is al meer dan 1 miljard dollar waard.

Clubhouse werd in maart vorig jaar gelanceerd door de ondernemers Paul Davidson en Rohan Seth. In mei telde het nieuwste sociale medium van Silicon Valley 1.500 gebruikers en werd het gewaardeerd op 100 miljoen dollar. Eind januari waren er 2 miljoen gebruikers. Bij een investeringsronde van 100 miljoen dollar, waar de durfkapitalist Andreessen Horowitz (a16z) aan deelnam, liep de waardering op tot 1 miljard dollar.

Nieuwe gebruikers moeten worden uitgenodigd door iemand die al lid is. De oprichters beklemtonen dat ze geen exclusiviteit nastreven maar dat ze technisch niet klaar zijn om de poorten meteen helemaal open te gooien en dat community's beter traag groeien.

Stampede

De kern van de app bestaat uit 'rooms', waar gebruikers een bepaald onderwerp bespreken. De communicatie verloopt alleen in audio. Er zijn moderators en panelleden, publieksleden kunnen de virtuele hand opsteken en hun zeg doen. Soms zijn het minirooms met enkele mensen, maar het aantal deelnemers kan oplopen tot 5.000.

Het maximum van 5.000 deelenmers werd ruim overschreden toen Elon Musk Vlad Tenev, de CEO van de beursapp Robinhood, interviewde.

Dat maximum van 5.000 werd eind vorige maand ruim overschreden toen de techondernemer Elon Musk de CEO van de beursapp Robinhood, Vlad Tenev, interviewde in de room 'The Good Time Show'. De duizenden voor wie geen plaats meer was, volgden het gebeuren via een YouTube-livestream.

Vorige week donderdag was de toeloop zo groot dat het platform technische problemen kreeg. Facebook-topman Mark Zuckerberg verscheen in de 'The Good Time Show' als 'mystery guest'. De durfkapitalist a16z droomt al een tijd van een mediaformat waar over technologie kan worden gesproken zonder een beroep te moeten doen op traditionele journalisten.

De app werd vorige week ook erg populair in China. In allerlei rooms vonden zeer open conversaties plaats over taboeonderwerpen zoals de relaties met Taiwan, de situatie in Hongkong en de vervolging van de Oeigoeren. Enkele dagen lang werd de Chinese censuur in snelheid gepakt. Tot maandag gebruikers in China meldden dat het platform niet langer toegankelijk was voor hen.

Ook al strookt het niet met de ruime verspreiding van 'The Good Time Show', in principe mogen gesprekken in de app niet publiek worden gemaakt. Zo wordt 'authenticiteit' nagestreefd. Sommige gesprekken bulken evenwel van racistische en antisemitische uitspraken, ook al druist dat in tegen de regels. Gesprekken worden 'tijdelijk' opgenomen om incidenten te analyseren, maar dat staat dan weer haaks op de privacy.

Regelgeving

Clubhouse wordt geconfronteerd met de juridische complexiteit van wereldwijde ambities. De federatie van de Duitse consumentenorganisaties vzbv maakt zich op om naar de rechter te stappen. De dienst wordt aangeboden in Duitsland, maar de informatie over privacy en gebruiksvoorwaarden is alleen in het Engels, wat illegaal is. Ook wordt volgens de Duitse organisatie de Europese databescherming, vastgelegd in de GDPR-regels, niet nageleefd. Het feit dat gebruikers hun adresboekjes moeten vrijgeven om vrienden te kunnen uitnodigen, is zeer omstreden.