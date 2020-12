'Sommige spelregels voor VRT hadden duidelijker moeten zijn'

Terughoudend

Maar de duivel zit in de details, is de vrees. 'Of de hele beheersovereenkomst versterkend zal zijn voor de gehele Vlaamse mediasector, zal afhangen van de uitvoering ervan.' De vijf viseren daarbij klassieke struikelblokken, zoals het reclameplafond en de digitale toekomst van de VRT. Het reclameplafond van de VRT zal niet meer stijgen als de reclamemarkt in haar geheel niet groeit, werd donderdag duidelijk. Tegelijk komt er geen rem op gratis streamingdienst VRT.nu.

'Op het vlak van digitaal aanbod, commerciële inkomsten en technologische innovatie krijgt de VRT in deze beheersovereenkomst duidelijk meer ruimte dan voorheen', stelt het communiqué. 'Het is niet in detail beschreven in welke mate de VRT zich bij het gebruiken van deze vrijheid en ruimte terughoudend moet opstellen als ze de rest van de markt dreigt te verstoren.' Dat is een gemiste kans, claimen de vijf. 'Alle Vlaamse mediabedrijven bouwen aan een digitale toekomst en krijgen daarbij concurrentie van internationale spelers op de kijkers- en reclamemarkt.'