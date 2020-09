Sony geeft eerste stoot in nieuwe ronde spelcomputerstrijd met Microsoft

De rivaliteit met Microsoft is weer aangewakkerd nu Sony de Playstation 5 heeft gepresenteerd. Daarmee hopen de Japanners de Xbox definitief achter zich te laten als populairste spelcomputer.

Toen Sony de prijs en verschijningsdata van de vijfde generatie Playstation woensdagavond bekendmaakte, ging het direct hard. Het gewilde hebbeding was in een mum van tijd uitverkocht in de zogeheten pre-order.

Gamejournalist Jan Meijroos was een van de gelukkigen. 'De Playstation 5 is bizar goedkoop voor een next generation console', reageert hij.

De prijs van de topuitvoering, de versie met blue-rayspeler voor games op cd's, is 500 euro. De Digital Edition zonder schijflade, waarbij je alles streamt of downloadt van het internet, kost 400 euro.

Bij een nieuwe spelconsole kan slechts een handjevol fans een exemplaar vooraf bestellen. Pas later verschijnen de apparaten in de winkel en andere webshops. In België en Nederland kunnen liefhebbers de twee uitvoeringen op 19 november in de schappen vinden. In de VS, Japan en andere landen komen ze al een week eerder uit.

Spelcomputerstrijd

De voorbije twee decennia is Sony verwikkeld in een spelcomputerstrijd met Microsoft. De Playstation van de Japanners nam het al vier keer eerder op tegen de Amerikaanse Xbox.

Volgens veel analisten heeft Sony de strijd allang gewonnen. Zo verkocht Microsoft wereldwijd 86 miljoen exemplaren van zijn populairste console, de Xbox 360, terwijl Sony bijna twee keer zoveel Playstations 2 wist te slijten.

Met de Playstation 5 en de nakende introductie van de nieuwste Xbox, de Xbox Series X, nemen de titanen het opnieuw tegen elkaar op. De zachte prijs van de Playstation 5 heeft daar waarschijnlijk mee te maken, zegt Meijroos.

'Het gerucht gaat dat Microsoft met opzet vooraf al de prijs van de Xbox Series X had gelekt, waardoor Sony de Playstation 5 voor de consument goedkoper heeft gemaakt.'

Sony kon de prijs van de Playstation 5 lange tijd geheim houden, omdat de presentatie ervan meerdere malen was uitgesteld. De reden waren onder meer de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de VS en de daaropvolgende rellen.

Game-hausse

Dankzij de coronacrisis beleeft de game-industrie gouden tijden. Veel mensen blijven thuis uit besmettingsvrees en storten zich op gamen. Daardoor explodeerde de beurskoers van Sony sinds maart met 46 procent.

De Playstation 5 moet de koerswinst van het Japanse bedrijf verder uitbouwen. Een communicatiedirecteur bij Sony maakte zowel de consument als de belegger onlangs al warm. 'De games zullen beter zijn als je die op de Playstation 5 speelt op een 4K-tv.' Zo'n kijkbuis heeft vier keer meer pixels dan een full-hd-tv.

Ook gamejournalist Meijroos denkt dat de beleving groter zal zijn. 'De controller is bijna futuristisch, er zit een bewegingssensor in en je voelt de trillingen goed', zegt hij enthousiast. 'Dat is perfect voor de aankomende versie van Horizon Forbidden West, waarin de hoofdrolspeler met de pijl en boog schiet.'

Nieuwe spellen

Kenichiro Yoshida, die Sony sinds twee jaar leidt, heeft videogames een belangrijke plek gegeven in de groeiplannen van het bedrijf. Maar Sony maakt net als Microsoft nauwelijks winst met spelcomputers.

Belangrijker zijn de nieuwe spellen die worden uitgebracht en de softwarediensten daaromheen. Sony investeert veel in mobiele games en wil die toegankelijk maken via de 5G-technologie. De Japanners hebben zelfs een samenwerking met Microsoft voor streamingtechnologie van games, hoewel een variant van de populaire dienst Twitch door de Amerikanen onlangs hopeloos mislukte.

Meijroos is toch tikje teleurgesteld in de presentatie van de Playstation 5. 'Nintendo had met Switch gelijk een nieuwe versie van het spel Zelda, Microsoft zou met een nieuwe Helo komen. Maar Sony heeft geen grote blockbuster bij de 5.'