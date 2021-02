Spotify breidt uit naar 85 nieuwe markten

De Zweedse audiostreamingdienst Spotify verdubbelt zijn markt zowat en lanceert nieuwe diensten voor artiesten en adverteerders. Ook wordt een podcastoffensief ingezet. Het aandeel Spotify Technology reageerde maandag positief.

Spotify gaat de komende dagen actief worden in 85 nieuwe markten. De dienst wordt daarbij wereldwijd beschikbaar voor meer dan een miljard mensen.

De dienst van het beursgenoteerde bedrijf Spotify Technology is op dit moment beschikbaar in 93 landen en heeft 345 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Een doorbraak in Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika zou de kloof met de concurrenten Apple Music en Amazon Music aanzienlijk vergroten.

Adverteerders krijgen een netwerk van exclusieve en onafhankelijke podcasts aangeboden met een publiek zowel binnen als buiten Spotify.

'Samen vertegenwoordigen die markten meer dan een miljard mensen. Bijna de helft van hen gebruikt het internet', zegt Alex Norstrom, de Chief Premium Business Officer van het bedrijf. 'Sommige van de landen waar we naartoe gaan, zoals Bangladesh, Pakistan en Nigeria, hebben de sterkste groei van het aantal internetgebruikers ter wereld.'

Spotify is niet aan zijn proefstuk toe. Een eerdere uitbreiding naar India, Rusland en het Midden-Oosten leverde miljoenen extra gebruikers op.

Tijdens de lockdowns steeg het aantal betalende abonnees fors, het bedrijf wil nu de reclame-inkomsten opdrijven.

Podcasts en nieuwe diensten

Tijdens een livestream met Justin Bieder maakte Spotify maandagavond nieuwe diensten bekend voor artiesten en adverteerders.

Zo komt er een markt voor podcastadvertenties. Adverteerders krijgen er een netwerk van exclusieve en onafhankelijke podcasts aangeboden met een publiek zowel binnen als buiten Spotify.

Spotify zet niet alleen op advertenties in. In de komende maanden gaan enkele Amerikaanse podcastmakers in testversie betalende podcasts kunnen aanbieden via het Spotify-platform Anchor, aldus Michael Mignano, medestichter van Spotify. Momenteel zijn de meeste podcasts gratis en mikken de makers op reclame-inkomsten.

Anchor werkt nu ook samen met het blogplatform WordPress om blogposts om te vormen tot podcasts. Podcasts kunnen ook interactiever worden met de opties om polls en vraag&antwoord-sessies te creëren.

Het Zweedse bedrijf spendeerde honderden miljoenen om zijn podcastaanbod uit te breiden. Hetheeft nu 2,2 miljoen titels met onder meer 'The Michelle Obama Podcast' en een podcast door prins Harry en zijn echtgenote Meghan.

Higher Ground Productions, de productiemaatschappij van Barack en Michelle Obama, kondigde een nieuwe show aan voor Spotify met Bruce Springsteen getiteld 'Renegades: Born in the U.S.A.'.

Spotify gaat een partnerschap aan met AGBO, een bedrijf geleid door Anthony en Joe Russo, de creatieve breinen achter films zoals 'Avengers: Infinity War', voor verscheidene podcastseries.

Er werd een contract ondertekend met Warner Bros en DC voor een aantal verhalede podcasts. Een eerste, 'Batman Unburied', zal later dit jaar verschijnen. Er worden verhalen gebracht met figuren zoals Superman, Wonder Woman, Joker en Catwoman.

HiFi