Starbucks voegt zich aan advertentieboycot

Koffiehuisketen Starbucks stopt met adverteren op sociale media. Daarmee sluit het bedrijf zich aan bij de Stop Hate For Profit-beweging, in nasleep van de Black Lives Matter-protesten.

Starbucks belooft om intern en met mediapartners en burgerrechtenorganisaties in gesprek te gaan om de verspreiding van haatdragende taal tegen te gaan. Het bedrijf zal blijven posten op sociale media zonder betaalde promotie.

Stop Hate For Profit spoort bedrijven aan om niet meer te adverteren op sociale media zoals Facebook, zolang die geen extra inspanningen leverne om online racisme aan te pakken. Afgelopen dagen hebben meerdere bedrijven zich achter de beweging geschaard. Onder andere kledingmerk The North Face en ijsjesmerk Ben & Jerry's doen mee aan de boycot. Moeder Unilever, die naast Ben & Jerry's ook merken als Dove, Magnum en Lipton omvat, volgde twee dagen later. Ook Coca Cola stopt wereldwijd minstens 30 dagen lang met adverteren op sociale media.