Start-up van 75 miljard daagt Chinese reus Tencent uit

Op de Chinese markt voor chatapplicaties barst een boeiende strijd los. Nieuwkomer Duoshan, familie van de ook bij ons populaire app TikTok, wil de dominantie breken van de internetreus Tencent en zijn WeChat-app.

Een verhaal over Chinese chatapps lijkt misschien een ver-van-mijn-bedshow, maar de uitkomst kan wel eens mee bepalen hoe onze digitale communicatie van morgen eruitziet. China is niet alleen een markt met miljarden consumenten, chatapps worden er ook al veel meer dan bij ons gebruikt als transactionele platformen waar je spullen kunt kopen, snelle betalingen doen, afspraken maken en spelletjes spelen.

De dominante speler is WeChat, dat meer dan een miljard gebruikers telt en voor veel Chinezen is uitgegroeid tot een soort digitale identiteit. Voor eigenaar Tencent is het de belangrijkste hefboom om allerlei digitale diensten in het land te introduceren. De Chinese overheid legde WeChat niets in de weg, volgens critici omdat de app een handige manier biedt om het doen en laten van haar onderdanen permanent in de gaten te houden.

Meer privacy en minder sociale druk is het belangrijkste argument waarmee het Chinese bedrijf ByteDance zijn nieuwe chatapp Duoshan in de markt zet. De app lijkt wat gemodelleerd op het Amerikaanse Snapchat: gebruikers kunnen elkaar foto’s en korte filmpjes versturen die je na 72 uur kunt laten verdwijnen. De app heeft ook geen ‘like’-functie en er kan niet gereageerd worden op berichten.

‘Deze app zal de sociale druk verminderen en laat je toe je echte persoonlijkheid te laten zien, zonder dat je schrik moet hebben dat je je toekomst begraaft’, stelt ByteDance, dat zegt te mikken op Chinese millennials, de generatie die na 1990 geboren is.

Machtige financiers

Met Duoshan waagt ByteDance zich voor het eerst aan een meer klassieke berichtendienst, die de basis kan vormen voor een groot sociaal netwerk. Er zijn voorlopig geen plannen om de dienst buiten China te lanceren.

De dominantie van WeChat breken is geen eenvoudige opgave, maar ByteDance is een van de weinige bedrijven die er misschien toe in staat zijn. De start-up heeft machtige financiers: onder meer de Japanse internetinvesteerder SoftBank, het legendarische durfkapitaalfonds Sequoia en grote private-equityfirma’s als General Atlantic en KKR investeerden in het bedrijf. Afgelopen najaar werd ByteDance in een kapitaalronde gewaardeerd op 75 miljard dollar, een recordbedrag voor een start-up.